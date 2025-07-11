Ученые обнаружили неожиданную "суперспособность" акул

В рамках нового масштабного исследования иностранные ученые смогли узнать, что уникальные структуры на коже синей акулы могут давать ей возможность менять цвет, как это делают хамелеоны.
Главные тезисы
- Акула (Prionace glauca) умеет подстраиваться под окружающую среду.
- Эта способность дает ей возможность успешно охотиться на разных глубинах.
Акулы продолжают удивлять ученых
По словам ученых, секрет заключается в пульповых полостях чешуек, защищающих кожу. Часто их также называют дермальными зубчиками.
Ученые пришли к выводу, что крошечные наноструктуры в коже синей акулы (Prionace glauca) отвечают за ее окраску.
Кроме того, указано, что эти компоненты упакованы в отдельные клетки, напоминающие мешки, наполненные зеркалами, и мешки с черными поглотителями, но они находятся в тесном взаимодействии, поэтому работают вместе.
Что также важно понимать, меланин вступает во взаимодействие с гуаниновыми кристаллами, чтобы усилить насыщенность цвета кожи акулы.
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