Ученые обнаружили неожиданную "суперспособность" акул
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили неожиданную "суперспособность" акул

Акулы продолжают удивлять ученых
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Источник:  The Independent

В рамках нового масштабного исследования иностранные ученые смогли узнать, что уникальные структуры на коже синей акулы могут давать ей возможность менять цвет, как это делают хамелеоны.

Главные тезисы

  • Акула (Prionace glauca) умеет подстраиваться под окружающую среду.
  • Эта способность дает ей возможность успешно охотиться на разных глубинах.

Акулы продолжают удивлять ученых

По словам ученых, секрет заключается в пульповых полостях чешуек, защищающих кожу. Часто их также называют дермальными зубчиками.

Ученые пришли к выводу, что крошечные наноструктуры в коже синей акулы (Prionace glauca) отвечают за ее окраску.

Кристаллы молекулы гуанина в пульповых полостях действуют как синие отражатели. Клеточные компоненты, содержащие меланин пигмент, поглощают другие длины волн, создавая характерный цвет акулы.

Кроме того, указано, что эти компоненты упакованы в отдельные клетки, напоминающие мешки, наполненные зеркалами, и мешки с черными поглотителями, но они находятся в тесном взаимодействии, поэтому работают вместе.

Что также важно понимать, меланин вступает во взаимодействие с гуаниновыми кристаллами, чтобы усилить насыщенность цвета кожи акулы.

Кристаллы гуанина могут сжиматься, делая окраску акулы темнее, если она плавает глубже. Это позволяет ей больше соответствовать окружающей среде.

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