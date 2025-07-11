Ученые обнаружили неожиданную "суперспособность" акул

В рамках нового масштабного исследования иностранные ученые смогли узнать, что уникальные структуры на коже синей акулы могут давать ей возможность менять цвет, как это делают хамелеоны.

Акулы продолжают удивлять ученых

По словам ученых, секрет заключается в пульповых полостях чешуек, защищающих кожу. Часто их также называют дермальными зубчиками.

Ученые пришли к выводу, что крошечные наноструктуры в коже синей акулы (Prionace glauca) отвечают за ее окраску.

Кристаллы молекулы гуанина в пульповых полостях действуют как синие отражатели. Клеточные компоненты, содержащие меланин пигмент, поглощают другие длины волн, создавая характерный цвет акулы. Поделиться

Кроме того, указано, что эти компоненты упакованы в отдельные клетки, напоминающие мешки, наполненные зеркалами, и мешки с черными поглотителями, но они находятся в тесном взаимодействии, поэтому работают вместе.

Что также важно понимать, меланин вступает во взаимодействие с гуаниновыми кристаллами, чтобы усилить насыщенность цвета кожи акулы.