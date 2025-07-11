Вчені виявили неочікувану "суперздібність" акул
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені виявили неочікувану "суперздібність" акул

Акули продовжують дивувати науковців
Джерело:  The Independent

У межах нового масштабного дослідження іноземні науковці змогли дізнатися, що унікальні структури на шкірі синьої акули можуть давати їй можливість змінювати колір, як це роблять хамелеони.

Головні тези:

  • Акули (Prionace glauca) вміє підлаштовуватися під навколишнє середовище.
  • Ця здатність дає їй можливість успішно полювати на різних глибинах.

Акули продовжують дивувати науковців

За словами вчених, секрет полягає в пульпових порожнинах лусочок, які захищають шкіру. Доволі часто їх також називають дермальними зубчиками.

Науковці дійшли висновку, що крихітні наноструктури в шкірі синьої акули (Prionace glauca) відповідають за її забарвлення.

Кристали молекули гуаніну в пульпових порожнинах діють як сині відбивачі. Клітинні компоненти, що містять пігмент меланін, поглинають інші довжини хвиль, створюючи характерний колір акули.

Окрім того, наголошується, що ці компоненти упаковані в окремі клітини, що нагадують мішки, наповнені дзеркалами, і мішки з чорними поглиначами, але вони перебувають у тісній взаємодії, тому працюють разом.

Що також важливо розуміти, меланін вступає у взаємодію з кристалами гуаніну, щоб посилити насиченість кольору шкіри акули.

Кристали гуаніну можуть стискатися, роблячи забарвлення акули темнішим, якщо вона плаває глибше. Це дозволяє їй більше відповідати навколишньому середовищу.

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