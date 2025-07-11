Вчені виявили неочікувану "суперздібність" акул

У межах нового масштабного дослідження іноземні науковці змогли дізнатися, що унікальні структури на шкірі синьої акули можуть давати їй можливість змінювати колір, як це роблять хамелеони.

Акули продовжують дивувати науковців

За словами вчених, секрет полягає в пульпових порожнинах лусочок, які захищають шкіру. Доволі часто їх також називають дермальними зубчиками.

Науковці дійшли висновку, що крихітні наноструктури в шкірі синьої акули (Prionace glauca) відповідають за її забарвлення.

Кристали молекули гуаніну в пульпових порожнинах діють як сині відбивачі. Клітинні компоненти, що містять пігмент меланін, поглинають інші довжини хвиль, створюючи характерний колір акули. Поширити

Окрім того, наголошується, що ці компоненти упаковані в окремі клітини, що нагадують мішки, наповнені дзеркалами, і мішки з чорними поглиначами, але вони перебувають у тісній взаємодії, тому працюють разом.

Що також важливо розуміти, меланін вступає у взаємодію з кристалами гуаніну, щоб посилити насиченість кольору шкіри акули.