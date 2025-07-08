Подобное происходит раз в 5000 лет. Ученые анонсировали поразительное космическое событие
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Подобное происходит раз в 5000 лет. Ученые анонсировали поразительное космическое событие

Столкновение астероида с Луной действительно возможно
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Источник:  IFLScience

Согласно прогнозам NASA, уже в 2032 году астероид 2024 года YR4 может столкнуться с Луной. Ранее считалось, что он может упасть на Землю, однако в настоящее время такой угрозы больше нет.

Главные тезисы

  • Ученые оценивают вероятность столкновения астероида с Луной на уровне почти 4%
  • Это произошло вследствие смены его орбиты.

Столкновение астероида с Луной действительно возможно

По словам астрономов, если это произойдет, то станет очень редким событием, которое происходит раз в 5000 лет.

Впервые 2024 год YR4 смогли обнаружить в космосе в прошлом году.

Сначала эксперты оценили вероятность его столкновения с Землей примерно в 1%, однако со временем скорректировали свою оценку до 0,004%.

Image courtesy of Paul Wiegert

С заявлением по этому поводу выступил планетолог доктор Эндрю Ривкин из Университета Джона Гопкинса в Мэриленде:

Вероятность столкновения с Луной всегда была. В то время она была ниже, потому что Земля была большей целью.

Как отметил ученый, изменение орбиты привело к тому, что объект удалился от Земли.

На фоне последних событий он стал ближе к Луне, а вероятность столкновения со спутником Земли составляет почти 4%.

Анализ Центра изучения околоземных объектов NASA в Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии показал, что вероятность столкновения астероида с Луной 22 декабря 2032 г. составляет 4,3%.

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