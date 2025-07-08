Подібне стається раз на 5000 років. Вчені анонсували вражаючу космічну подію

Згідно з прогнозами NASA, уже в 2032 році астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з Місяцем. Раніше вважалося, що він може впасти на Землю, однак наразі таку загрозу відкидають.
Головні тези:
- Вчені оцінюють ймовірність зіткнення астероїда з Місяцем на рівні майже 4%
- Це сталося внаслідок зміни його орбіти.
Зіткнення астероїда з Місяцем дійсно можливе
За словами астрономів, якщо це станеться, то стане рідкісною подією, яка відбувається раз на 5000 років.
Вперше 2024 YR4 змогли виявити в космосі минулого року.
Спочатку експерти оцінили ймовірність його зіткнення із Землею приблизно в 1%, однак згодом скорегували свою оцінку до 0,004%.
З заявою з цього приводу виступив планетолог доктор Ендрю Рівкін з Університету Джона Гопкінса в Меріленді:
Як зазначив вчений, зміна орбіти призвела до того, що об'єкт віддалився від Землі.
На тлі останній подій він став дедалі ближчим до Місяця, а ймовірність зіткнення із супутником Землі становить майже 4%.
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