Подібне стається раз на 5000 років. Вчені анонсували вражаючу космічну подію

Згідно з прогнозами NASA, уже в 2032 році астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з Місяцем. Раніше вважалося, що він може впасти на Землю, однак наразі таку загрозу відкидають.

Зіткнення астероїда з Місяцем дійсно можливе

За словами астрономів, якщо це станеться, то стане рідкісною подією, яка відбувається раз на 5000 років.

Вперше 2024 YR4 змогли виявити в космосі минулого року.

Спочатку експерти оцінили ймовірність його зіткнення із Землею приблизно в 1%, однак згодом скорегували свою оцінку до 0,004%.

Image courtesy of Paul Wiegert

З заявою з цього приводу виступив планетолог доктор Ендрю Рівкін з Університету Джона Гопкінса в Меріленді:

Імовірність зіткнення з Місяцем завжди існувала. У той час вона була нижчою, тому що Земля була більшою ціллю. Поширити

Як зазначив вчений, зміна орбіти призвела до того, що об'єкт віддалився від Землі.

На тлі останній подій він став дедалі ближчим до Місяця, а ймовірність зіткнення із супутником Землі становить майже 4%.