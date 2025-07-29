Ученые бьют тревогу из-за трещин на "леднике Судного дня"

Ледник Туэйтс, который часто называют "ледником Судного дня", все больше пугает научное сообщество. Дело в том, что на нем появляется много трещин – они могут стать причиной катастрофического обвала, крайне негативно повлияющего на планету Земля.

Что происходит с "ледником Судного дня"

Как предупреждает издание Journal of Geophysical Research Earth Surface, вероятность масштабного обвала растет все быстрее.

Что важно понимать, ледник Туэйтс, ширина которого составляет почти 130 км, ежегодно теряет до 136 миллиардов тонн льда.

Его шельфовый ледник сейчас сдерживает массивные потоки льда от стекания в океан. Если эта "пробка" разрушится, уровень моря может стремительно увеличиться, затопив прибрежные города по всему миру. Поделиться

Американские учёные смогли сгенерировать точные трехмерные модели трещин.

Осуществив детальный анализ, они пришли к выводу, что трещины провоцируют ускоренное таяние, что в свою очередь создает еще больше трещин.

Мы считаем, что если ледник Туэйтс станет очень нестабильным, это повлечет за собой катастрофические последствия, — предупредил ученый Шуцзе Ван. Поделиться

По мнению научного сообщества, вполне возможно, что “ледник Судного дня” может повторить судьбу ледника Ларсен B.

Как известно, последний более 20 лет назад полностью распался за пять недель.