Ученые бьют тревогу из-за трещин на "леднике Судного дня"

Ледник Туэйтс, который часто называют "ледником Судного дня", все больше пугает научное сообщество. Дело в том, что на нем появляется много трещин – они могут стать причиной катастрофического обвала, крайне негативно повлияющего на планету Земля.
Главные тезисы
- При обвале уровень моря может стремительно вырасти, затопив прибрежные города по всему миру.
- Ученые призывают действовать уже сейчас, чтобы предотвратить ужасную трагедию.
Что происходит с "ледником Судного дня"
Как предупреждает издание Journal of Geophysical Research Earth Surface, вероятность масштабного обвала растет все быстрее.
Что важно понимать, ледник Туэйтс, ширина которого составляет почти 130 км, ежегодно теряет до 136 миллиардов тонн льда.
Американские учёные смогли сгенерировать точные трехмерные модели трещин.
Осуществив детальный анализ, они пришли к выводу, что трещины провоцируют ускоренное таяние, что в свою очередь создает еще больше трещин.
По мнению научного сообщества, вполне возможно, что “ледник Судного дня” может повторить судьбу ледника Ларсен B.
Как известно, последний более 20 лет назад полностью распался за пять недель.
Ключевая проблема заключается в том, что Туэйтс значительно больше, а его разрушение может повлечь за собой "эффект домино", дестабилизируя другие части антарктического ледникового щита.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-