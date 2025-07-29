Вчені б'ють на сполох через тріщини на "льодовику Судного дня"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені б'ють на сполох через тріщини на "льодовику Судного дня"

Що наразі відбувається з "льодовиком Судного дня"
Джерело:  online.ua

Льодовик Туейтс, який доволі часто називають "льодовиком Судного дня", дедалі більше лякає наукову спільноту. Річ у тім, що на ньому з'являється багато тріщин - вони можуть стати причиною катастрофічного обвалу, що вкрай негативно вплине на планету Земля.

Головні тези:

  • У разі обвалу рівень моря може стрімко зрости, затопивши прибережні міста по всьому світу.
  • Науковці закликають діяти вже зараз, щоб запобігти жахливій трагедії.

Що наразі відбувається з "льодовиком Судного дня"

Як попереджає видання Journal of Geophysical Research Earth Surface, ймовірність масштабного обвалу зростає дедалі швидше.

Що важливо розуміти, льодовик Туейтс, ширина якого сягає майже 130 км, щороку втрачає до 136 мільярдів тонн льоду.

Його шельфовий льодовик нині стримує масивні потоки льоду від стікання в океан. Якщо ця "пробка" зруйнується, рівень моря може стрімко зрости, затопивши прибережні міста по всьому світу.

Американські вчені змогли згенерувати точні тривимірні моделі тріщин.

Здійснивши детальний аналіз, вони дійшли висновку, що тріщини провокують прискорене танення, що, своєю чергою, створює ще більше тріщин.

Ми вважаємо, що якщо льодовик Туейтс стане дуже нестабільним, це матиме катастрофічні наслідки, — попередив науковець Шуцзе Ван.

На переконання наукової спільнота, цілком можливого, що “льодовик Судного дня” може повторити долю льодовика Ларсен B.

Як відомо, останній понад 20 років тому повністю розпався за п’ять тижнів.

Ключова проблема полягає в тому, що Туейтс значно більший, а його руйнування може спричинити "ефект доміно", дестабілізуючи інші частини антарктичного льодовикового щита.

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