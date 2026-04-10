Bjork устроит грандиозный перформанс в день полного солнечного затмения

Bjork устроит "рейв затмения" 12 августа

Популярная исландская певица Бьерк Гвюдмюндсдоуттир, известная как просто Бьерк (или Бьорк), этим летом проведет необычное музыкальное мероприятие — "рейв затмения", которое состоится прямо на пути полного солнечного затмения, пишет The Independent.

Событие запланировано на 12 августа в городке Хабнарфьордюр, попадающем в зону полной фазы затмения. Во время выступления участники смогут пережить "короткий момент полной тьмы", когда Луна закроет Солнце.

Бьерк выступит как диджейка вместе с Arca и другими местными артистами. Мероприятие станет частью ее серии Mánakvöld, объединяющей музыку с природными явлениями.

Этот перформанс состоится в день полного солнечного затмения 2026 — редкого астрономического явления, которое пройдет над поверхностью Земли именно 12 августа.

Событие также связано с выставкой Echolalia, проходящей в Национальной галерее Исландии. Инсталляции вдохновлены альбомом Fossora и отражают вулканические ландшафты и драматические побережья Исландии. Выставка продлится с 30 мая по 20 сентября в рамках Reykjavík Arts Festival.

Кроме рейва, в Исландии состоится масштабный Iceland Eclipse Festival — четырехдневное мероприятие в городе Гэллисандур (Hellissandur) с 12 по 15 августа. В программе — музыка, огненные церемонии, научные воркшопы и выступления артистов, технологов и ученых. Локация вблизи вулкана Snæfellsjökull с минимальным световым загрязнением позволит наблюдать не только затемнение, но и метеорный поток Персеиды.

По оценкам экспертов, максимальная продолжительность полного затмения — около 2 минут 18 секунд — будет зафиксирована недалеко от северо-западного побережья Исландии.

На фестивале выступят как международные хедлайнеры, так и исландские артисты, включая Meduza, Booka Shade, Nightmares on Wax и Cici.

Организаторы приглашают гостей "танцевать, учиться, знакомиться и исследовать" через музыку, церемонии и сторителлинг.