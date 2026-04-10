Bjork устроит грандиозный перформанс в день полного солнечного затмения

Перформанс состоится в день полного солнечного затмения 2026 – 12 августа.
Главные тезисы
- Бьорк устроит рейв затмения в день полного солнечного затмения 12 августа 2026 года в Исландии.
- Участники мероприятия смогут пережить короткий момент полной тьмы во время затмения.
Bjork устроит "рейв затмения" 12 августа
Популярная исландская певица Бьерк Гвюдмюндсдоуттир, известная как просто Бьерк (или Бьорк), этим летом проведет необычное музыкальное мероприятие — "рейв затмения", которое состоится прямо на пути полного солнечного затмения, пишет The Independent.
Событие запланировано на 12 августа в городке Хабнарфьордюр, попадающем в зону полной фазы затмения. Во время выступления участники смогут пережить "короткий момент полной тьмы", когда Луна закроет Солнце.
Бьерк выступит как диджейка вместе с Arca и другими местными артистами. Мероприятие станет частью ее серии Mánakvöld, объединяющей музыку с природными явлениями.
Событие также связано с выставкой Echolalia, проходящей в Национальной галерее Исландии. Инсталляции вдохновлены альбомом Fossora и отражают вулканические ландшафты и драматические побережья Исландии. Выставка продлится с 30 мая по 20 сентября в рамках Reykjavík Arts Festival.
Кроме рейва, в Исландии состоится масштабный Iceland Eclipse Festival — четырехдневное мероприятие в городе Гэллисандур (Hellissandur) с 12 по 15 августа. В программе — музыка, огненные церемонии, научные воркшопы и выступления артистов, технологов и ученых. Локация вблизи вулкана Snæfellsjökull с минимальным световым загрязнением позволит наблюдать не только затемнение, но и метеорный поток Персеиды.
По оценкам экспертов, максимальная продолжительность полного затмения — около 2 минут 18 секунд — будет зафиксирована недалеко от северо-западного побережья Исландии.
На фестивале выступят как международные хедлайнеры, так и исландские артисты, включая Meduza, Booka Shade, Nightmares on Wax и Cici.
Организаторы приглашают гостей "танцевать, учиться, знакомиться и исследовать" через музыку, церемонии и сторителлинг.
