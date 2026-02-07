Певица Leleka представит Украину на Евровидении-2026

Певица Leleka победила на национальном отборе и представит Украину на "Евровидении-2026" в Вене.
Главные тезисы
- Певица Leleka победила на национальном отборе и будет представлять Украину на Евровидении-2026 в Вене.
- Leleka получила максимальную поддержку как от членов жюри, так и от зрителей национального отбора.
- Участники отбора получили оценки от жюри и зрителей, причем певице Leleka было присуждено максимальное количество баллов.
Leleka выступит за Украину на Евровидении-2026
Члены жюри отдали певице максимальные 10 баллов, а зрители тоже 10.
Вот какие баллы участникам поставили члены жюри и зрители.
Жюри:
1 балл — The Elliens
2 балла — Molodi
3 балла — "ЩукаРыба"
4 балла — Valeriya Force
5 баллов — Khayat
6 баллов — Monokate
7 баллов — Mr. Vel
8 баллов — Jerry Heil
9 баллов — Laud
10 баллов — Lelѐka
Зрители:
1 балл — "ЩукаРыба"
2 балла — Valeriya Force
3 балла — Monokate
4 балла — Molodi
5 баллов — The Elliens
6 баллов — Mr. Vel
7 баллов — Khayat
8 баллов — Jerry Heil
9 баллов — Laud
10 баллов — Lelѐka
Виктория Лелека (Viktoria Leléka) — украинская композитор и певица, проживающая в Берлине. Она является основательницей и ведущей вокалисткой фольк-джазовой группы Leléka.
