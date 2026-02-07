Певица Leleka представит Украину на Евровидении-2026
Певица Leleka представит Украину на Евровидении-2026

Leleka
Источник:  Суспільне. Культура

Певица Leleka победила на национальном отборе и представит Украину на "Евровидении-2026" в Вене.

  • Певица Leleka победила на национальном отборе и будет представлять Украину на Евровидении-2026 в Вене.
  • Leleka получила максимальную поддержку как от членов жюри, так и от зрителей национального отбора.
  • Участники отбора получили оценки от жюри и зрителей, причем певице Leleka было присуждено максимальное количество баллов.

Leleka выступит за Украину на Евровидении-2026

Члены жюри отдали певице максимальные 10 баллов, а зрители тоже 10.

Вот какие баллы участникам поставили члены жюри и зрители.

Жюри:

  • 1 балл — The Elliens

  • 2 балла — Molodi

  • 3 балла — "ЩукаРыба"

  • 4 балла — Valeriya Force

  • 5 баллов — Khayat

  • 6 баллов — Monokate

  • 7 баллов — Mr. Vel

  • 8 баллов — Jerry Heil

  • 9 баллов — Laud

  • 10 баллов — Lelѐka

Зрители:

1 балл — "ЩукаРыба"

  • 2 балла — Valeriya Force

  • 3 балла — Monokate

  • 4 балла — Molodi

  • 5 баллов — The Elliens

  • 6 баллов — Mr. Vel

  • 7 баллов — Khayat

  • 8 баллов — Jerry Heil

  • 9 баллов — Laud

  • 10 баллов — Lelѐka

Виктория Лелека (Viktoria Leléka) — украинская композитор и певица, проживающая в Берлине. Она является основательницей и ведущей вокалисткой фольк-джазовой группы Leléka.

