Співачка Leleka представить Україну на Євробаченні-2026

Співачка Leleka перемогла на національному відборі і представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні.

Leleka виступить за Україну на Євробаченні-2026

Члени журі віддали співачці максимальні 10 балів, а глядачі теж 10.

Ось які бали учасникам поставили члени журі та глядачі.

Журі:

1 бал — The Elliens

2 бали — Molodi

3 бали — "ЩукаРиба"

4 бали — Valeriya Force

5 балів — Khayat

6 балів — Monokate

7 балів — Mr. Vel

8 балів — Jerry Heil

9 балів — Laud

10 балів — Lelѐka

Глядачі:

1 бал — "ЩукаРиба"

2 бали — Valeriya Force

3 бали — Monokate

4 бали — Molodi

5 балів — The Elliens

6 балів — Mr. Vel

7 балів — Khayat

8 балів — Jerry Heil

9 балів — Laud

10 балів — Lelѐka

Вікторія Лелека (Viktoria Leléka) — українська композиторка та співачка, що мешкає в Берліні. Вона є засновницею та провідною вокалісткою фольк-джазового гурту Leléka.