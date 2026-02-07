Співачка Leleka представить Україну на Євробаченні-2026

Співачка Leleka перемогла на національному відборі і представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні.
Головні тези:
Leleka виступить за Україну на Євробаченні-2026
Члени журі віддали співачці максимальні 10 балів, а глядачі теж 10.
Ось які бали учасникам поставили члени журі та глядачі.
Журі:
1 бал — The Elliens
2 бали — Molodi
3 бали — "ЩукаРиба"
4 бали — Valeriya Force
5 балів — Khayat
6 балів — Monokate
7 балів — Mr. Vel
8 балів — Jerry Heil
9 балів — Laud
10 балів — Lelѐka
Глядачі:
1 бал — "ЩукаРиба"
2 бали — Valeriya Force
3 бали — Monokate
4 бали — Molodi
5 балів — The Elliens
6 балів — Mr. Vel
7 балів — Khayat
8 балів — Jerry Heil
9 балів — Laud
10 балів — Lelѐka
Вікторія Лелека (Viktoria Leléka) — українська композиторка та співачка, що мешкає в Берліні. Вона є засновницею та провідною вокалісткою фольк-джазового гурту Leléka.
