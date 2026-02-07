Співачка Leleka представить Україну на Євробаченні-2026
Leleka
Джерело:  Суспільне. Культура

Співачка Leleka перемогла на національному відборі і представить Україну на "Євробаченні 2026" у Відні.

Головні тези:

  • Співачка Leleka перемогла на національному відборі і представить Україну на Євробаченні-2026 у Відні.
  • У співачки Leleka максимальна підтримка як від членів журі, так і від глядачів національного відбору.

Члени журі віддали співачці максимальні 10 балів, а глядачі теж 10.

Ось які бали учасникам поставили члени журі та глядачі.

Журі:

  • 1 бал — The Elliens

  • 2 бали — Molodi

  • 3 бали — "ЩукаРиба"

  • 4 бали — Valeriya Force

  • 5 балів — Khayat

  • 6 балів — Monokate

  • 7 балів — Mr. Vel

  • 8 балів — Jerry Heil

  • 9 балів — Laud

  • 10 балів — Lelѐka

Глядачі:

1 бал — "ЩукаРиба"

  • 2 бали — Valeriya Force

  • 3 бали — Monokate

  • 4 бали — Molodi

  • 5 балів — The Elliens

  • 6 балів — Mr. Vel

  • 7 балів — Khayat

  • 8 балів — Jerry Heil

  • 9 балів — Laud

  • 10 балів — Lelѐka

Вікторія Лелека (Viktoria Leléka) — українська композиторка та співачка, що мешкає в Берліні. Вона є засновницею та провідною вокалісткою фольк-джазового гурту Leléka.

