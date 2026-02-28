Певица Pink отреагировала на слухи о разводе с мужем

Недавно в сети начала активно распространяться информация о том, что известная американская певица Pink расстается со своим мужем мотогонщиком Кэри Гартом. На этом фоне звезда решила выступить с официальным заявлением.

Pink возмущена новым фейком о ее личной жизни

Почитатели творчества певицы прекрасно знают, что она уже 20 лет счастлива в браке с Кэри Гартом.

Более того, звездная пара воспитывает двух общих детей.

Однако издание People недавно опубликовало инсайдерскую информацию о том, что они оказались на грани развода.

Прошло всего несколько часов после появления этой новости, и 46-летняя артистка решила сразу расставить все точки над “i”.

Pink обнародовала видеообращение, во время которого не скрывала своего возмущения.

Звезда категорически отрицает информацию о разводе и назвала ее фейковой: