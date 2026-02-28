Співачка Pink відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком

Нещодовно у мережі почала активно ширитися інформація про те, що відома американська співачка Pink розлучається зі своїм чоловіком — мотогонщиком Кері Гартом. На цьому тлі зірка вирішила виступити з офіційною заявою.
Головні тези:
- Уперше зірки познайомилися ще 25 років тому під час змагань Summer X Games у Філадельфії.
- Вони доволі часто розходилися, однак згодом знову відроджували свої стосунки.
Pink обурена новим фейком про її особисте життя
Шанувальники творчості співачки чудово знають, що вона уже 20 років щаслива у шлюбі з Кері Гартом.
Ба більше, зіркова пара виховує двох спільних дітей.
Однак видання People нещодавно опублікувало інсайдерську інформацію про те, що вони опинилися на межі розлучення.
Минуло лише кілька годин після появи цієї новини, як 46-річна артистка вирішила одразу розставити всі крапки над “і”.
Pink оприлюднила відеозвернення, під час якого не приховувала свого обурення.
Зірка категорично заперечила інформацію про розлучення та назвала її фейковою:
