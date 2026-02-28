Співачка Pink відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Співачка Pink відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком

Pink обурена новим фейком про її особисте життя
Джерело:  online.ua

Нещодовно у мережі почала активно ширитися інформація про те, що відома американська співачка Pink розлучається зі своїм чоловіком — мотогонщиком Кері Гартом. На цьому тлі зірка вирішила виступити з офіційною заявою.

Головні тези:

  • Уперше зірки познайомилися ще 25 років тому під час змагань Summer X Games у Філадельфії. 
  • Вони доволі часто розходилися, однак згодом знову відроджували свої стосунки.

Pink обурена новим фейком про її особисте життя

Шанувальники творчості співачки чудово знають, що вона уже 20 років щаслива у шлюбі з Кері Гартом.

Ба більше, зіркова пара виховує двох спільних дітей.

Однак видання People нещодавно опублікувало інсайдерську інформацію про те, що вони опинилися на межі розлучення.

Минуло лише кілька годин після появи цієї новини, як 46-річна артистка вирішила одразу розставити всі крапки над “і”.

Pink оприлюднила відеозвернення, під час якого не приховувала свого обурення.

Зірка категорично заперечила інформацію про розлучення та назвала її фейковою:

Мені щойно повідомили, що я розлучилася зі своїм чоловіком. Я не знала. Дякую, що сказали. Може, ще й нашим дітям повідомите? Бо вони теж не в курсі. Це фейкові новини. Це неправда. Я вас люблю, — заявила співачка.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Таємне кохання. Що відомо про стосунки Ліни Костенко та Василя Симоненка
Василь Симоненко був закоханий у Ліну Костенко
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тіна Кароль оцінила шанс на стосунки з 20-річним хлопцем — відео
Кароль відповідає на питання фанатів
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз знову холостяк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?