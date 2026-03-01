"Рианна возвращается?!". Певица намекнула на запись новой музыки
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Рианна возвращается?!". Певица намекнула на запись новой музыки

Рианна создает новую музыку?
Читати українською

Барбадосская певица и звезда мировой попсцены Рианна снова спровоцировала волну обсуждений в социальных сетях, показав кадры своей работы в музыкальной студии. Фанаты питают надежду, что вскоре наконец-то услышат новые треки от любимой артистки.

Главные тезисы

  • После 10-летней паузы Рианна дала надежду на свое возвращение в попиндустрию.
  • Однако звезда не пообещала, что это точно произойдет в обозримом будущем.

Рианна создает новую музыку?

10 лет назад певица представила свой последний альбом ANTI (2016) и с тех пор никаких новинок от звезды не было.

Все это время поклонники питали надежду, что рано или поздно РиРи все же порадует их хотя бы одним громким треком.

Однако этого не происходило, поэтому фанаты наслаждались новыми фотографиями артистки и внимательно следили за развитием событий в ее жизни.

Недавнее видео от Рианны снова всколыхнуло социальные сети, ведь она показалась в музыкальной студии.

Поклонники сразу предположили, что звезда наконец-то готовит для них новые композиции. Сама РиРи это официально не подтверждала — только намекнула.

Как фанаты отреагировали на видео с Рианной в студии:

  • Я верю, что это именно то, о чем мы подумали!

  • Рианна возвращается? Я бы все отдал за это!;

  • Мы тебя ждем и всегда будем ждать, РиРи…;

  • Новый трек? Новый альбом? Она должна сжалиться и выпустить хоть что-то!;

  • Рианна — ты просто космос! Возвращайся! Мы по тебе скучаем.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Муиньо создала клип для K-pop певицы JENNIE ― видео
JENNIE
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал вокруг певицы Адель. Что решил суд
Адель
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тейлор Свифт получила звание лучшей певицы XXI века
Тейлор Свифт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?