"Рианна возвращается?!". Певица намекнула на запись новой музыки

Барбадосская певица и звезда мировой попсцены Рианна снова спровоцировала волну обсуждений в социальных сетях, показав кадры своей работы в музыкальной студии. Фанаты питают надежду, что вскоре наконец-то услышат новые треки от любимой артистки.

Рианна создает новую музыку?

10 лет назад певица представила свой последний альбом ANTI (2016) и с тех пор никаких новинок от звезды не было.

Все это время поклонники питали надежду, что рано или поздно РиРи все же порадует их хотя бы одним громким треком.

Однако этого не происходило, поэтому фанаты наслаждались новыми фотографиями артистки и внимательно следили за развитием событий в ее жизни.

Недавнее видео от Рианны снова всколыхнуло социальные сети, ведь она показалась в музыкальной студии.

Поклонники сразу предположили, что звезда наконец-то готовит для них новые композиции. Сама РиРи это официально не подтверждала — только намекнула.

Как фанаты отреагировали на видео с Рианной в студии: