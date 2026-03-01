"Ріанна повертається?!". Співачка натякнула на запис нової музики
Ріанна створює нову музику?

Барбадоська співачка та зірка світової попсцени Ріанна знову спровокувала хвилю обговорень у соціальних мережах, адже показала кадри своєї роботи у музичній студії. Фанати плекають надію, що незабаром врешті почують нові треки від улюбленої артистки.

Головні тези:

  • Після 10-річної паузи Ріанна дала надію на своє повернення в попіндустрію.
  • Однак зірка не пообіцяла, що це точно станеться у найближчому майбутньому.

Ріанна створює нову музику?

10 років тому співачка представила свій останній альбом ANTI (2016), і з тих пір жодних новинок від зірки не було.

Увесь цей час шанувальники плекали надію, що рано чи пізно РіРі все ж потішить їх бодай одним гучним треком.

Однак цього не відбувалося, тому фанати насолоджувалися новими світлинами артистки та уважно слідкували за розвитком подій у її житті.

Нещодавнє відео від Ріанни знову сколохнуло соціальні мережі, адже вона показалася в музичній студії.

Шанувальники одразу припустили, що зірка нарешті готує для них нові композиції. Сама РіРі це офіційно не підтверджувала — лише нятякнула.

Як фанати відреагували на відео з Ріанною у студії:

  • Я вірю, що це саме те, про що ми подумали!;

  • Ріанна повертається?! Я б все віддав за це!;

  • Ми на тебе чекаємо і завжди будемо чекати, РіРі…;

  • Новий трек? Новий альбом? Вона повинна змилосердитися і випустити бодай щось!;

  • Ріанна — ти просто космос! Повертайся! Ми за тобою сумуємо.

