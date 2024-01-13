Блэкаут в Ростове. Большое количество горожан осталось без света
Категория
Мир
Дата публикации

Блэкаут в Ростове. Большое количество горожан осталось без света

Ростов
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Источник:  online.ua

Вечером 13 января большинство районов Ростова-на-Дону были без электрического освещения. Также в некоторых домах пропало водоснабжение и отопление.

Темный вечер без электричества в Ростове: что известно

В российском Ростове-на-Дону многие районы в вечернее время 13 января остались без света. В части города упало давление воды в кранах и исчезло отопление.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным управляющей компании "Комсервис", обесточены улицы Магнитогорская, Заводская, Извилистая и часть Западного. Местные жители сообщают, что электричества нет и в Пролетарском районе.

online.ua

В то же время энергокомпания сообщила об аварии на центральных электросетях.

В начале 2024 года в российском Ростове-на-Дону жители десятка домов оставались без света.

Аварии на энергообъектах в России

Некоторые районы Москвы остались без света, воды и тепла. Тогда в российской столице было 25 градусов.

Также было известно о пожаре, вспыхнувшем на территории московской электроподстанции "Чагино". Сообщалось о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литрах топлива.

Кстати, власти Курской области РФ заявили о якобы обстреле электроподстанции и отключении света.

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