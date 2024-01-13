Блекаут у Ростові. Велика кількість містян залишилася без світла

Ввечері 13 січня більшість районів російського Ростова-на-Дону були без електричного освітлення. Також у деяких будинках пропало водопостачання і опалення.

Темний вечір без електрики у Ростові: що відомо

У російському Ростові-на-Дону багато районів у вечірній час 13 січня залишились без світла. У частині міста впав тиск води в кранах і зникло опалення.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними керуючої компанії "Комсервіс", знеструмлено вулиці Магнітогорську, Заводську, Звивисту і частину Західного. Проте місцеві жителі повідомляють, що електрики немає і в Пролетарському районі.

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Водночас енергокомпанія повідомила про аварію на центральних електромережах.

На початку 2024 року у російському Ростові-на-Дону мешканці десятка будинків також залишалися без світла.

Аварії на енергооб'єктах у Росії

Деякі райони Москви залишилися без світла, води та тепла. Тоді у російській столиці було -25 градусів.

Також було відомо про пожежу, що спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.

До речі, влада Курської області РФ заявила про нібито обстріл електропідстанції і відключення світла.