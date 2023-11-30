Внаслідок вибуху на полігоні під Ростовом загинуло 12 військових армії РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Внаслідок вибуху на полігоні під Ростовом загинуло 12 військових армії РФ

Вибух на полігоні армії РФ
Джерело:  online.ua

Російські військові на полігоні під Ростовом розвели багаття поруч із боєприпасами і загинули внаслідок серїі потужних вибухів. 

Що відомо про летальний ідіотизм російських військових

Під час випадкової детонації снаряда на полігоні в Ростовській області загинули 12 військовослужбовців - це морські піхотинці з Приморського краю, - йдеться у матеріалі російського видання "161.RU".

Зазначається, що це сталося 3 листопада на військовому полігоні Кузьмінський під Ростовом. Попередньою причиною вважають недотримання техніки безпеки.

За інформацією видання, близько 20 осіб із бригади морської піхоти розпалили багаття під час обідньої перерви поруч із блоками боєприпасів. Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув.

На місці загинули вісім осіб, ще вісім дістали поранення. Усі постраждалі та загиблі - це контрактники з Владивостока. Четверо тяжкопоранених бійців померли в госпіталі протягом кількох діб.

Після того, що сталося, на місці побував командувач Тихоокеанського флоту.

Що відомо про нову проблему армії РФ у війні проти України

Як зазначає військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі журналістам “24 каналу”, у паніці російські військові злочинці масово мінують окуповані території України і при цьому не складають відповідних карт, створюючи тим самим проблему для себе самих.

Коли один підрозділ йде і заходить інший - ніхто нікому ніякої карти мінних полів не передає. Її просто не існує. А карту стежок - передати неможливо. Можна тільки провести по цій стежці, показуючи, як проходити, на що орієнтуватися, куди можна ставати, а куди ні. Цього не відбувається, - пояснює Світан.

Він зазначив, що російські окупанти самі створюють собі проблеми.

Росіяни від переляку мінують все - там міна на міні і ще зверху мінами накрито. Відповідно, наступний підрозділ потрапляє в таку цікаву проблему. Їх заводять на позицію, кидають і кажуть: "Нікуди виходити не можна, адже навколо міни. Карти мінних полів немає. Сидіть на позиціях". Все, - підкреслює аналітик.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ протягом тижня втратила сотні одиниць техніки та більше 6 тис військових — заступник глави Міноборони
Знищена техніка армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Через погодні умови армія РФ змушена змінювати тактику в районі Авдіївки — глава МВА
Армія продовжує атакувати Авдіївку
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ програє ЗСУ у артилерійському протистоянні — Forbes
Артилерія ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм