Внаслідок вибуху на полігоні під Ростовом загинуло 12 військових армії РФ

Російські військові на полігоні під Ростовом розвели багаття поруч із боєприпасами і загинули внаслідок серїі потужних вибухів.
Що відомо про летальний ідіотизм російських військових
Зазначається, що це сталося 3 листопада на військовому полігоні Кузьмінський під Ростовом. Попередньою причиною вважають недотримання техніки безпеки.
За інформацією видання, близько 20 осіб із бригади морської піхоти розпалили багаття під час обідньої перерви поруч із блоками боєприпасів. Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув.
На місці загинули вісім осіб, ще вісім дістали поранення. Усі постраждалі та загиблі - це контрактники з Владивостока. Четверо тяжкопоранених бійців померли в госпіталі протягом кількох діб.
Після того, що сталося, на місці побував командувач Тихоокеанського флоту.
Що відомо про нову проблему армії РФ у війні проти України
Як зазначає військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі журналістам “24 каналу”, у паніці російські військові злочинці масово мінують окуповані території України і при цьому не складають відповідних карт, створюючи тим самим проблему для себе самих.
Він зазначив, що російські окупанти самі створюють собі проблеми.
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