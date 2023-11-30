Внаслідок вибуху на полігоні під Ростовом загинуло 12 військових армії РФ

Російські військові на полігоні під Ростовом розвели багаття поруч із боєприпасами і загинули внаслідок серїі потужних вибухів.

Що відомо про летальний ідіотизм російських військових

Під час випадкової детонації снаряда на полігоні в Ростовській області загинули 12 військовослужбовців - це морські піхотинці з Приморського краю, - йдеться у матеріалі російського видання "161.RU". Поширити

Зазначається, що це сталося 3 листопада на військовому полігоні Кузьмінський під Ростовом. Попередньою причиною вважають недотримання техніки безпеки.

За інформацією видання, близько 20 осіб із бригади морської піхоти розпалили багаття під час обідньої перерви поруч із блоками боєприпасів. Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув.

На місці загинули вісім осіб, ще вісім дістали поранення. Усі постраждалі та загиблі - це контрактники з Владивостока. Четверо тяжкопоранених бійців померли в госпіталі протягом кількох діб.

Після того, що сталося, на місці побував командувач Тихоокеанського флоту.

Що відомо про нову проблему армії РФ у війні проти України

Як зазначає військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі журналістам “24 каналу”, у паніці російські військові злочинці масово мінують окуповані території України і при цьому не складають відповідних карт, створюючи тим самим проблему для себе самих.

Коли один підрозділ йде і заходить інший - ніхто нікому ніякої карти мінних полів не передає. Її просто не існує. А карту стежок - передати неможливо. Можна тільки провести по цій стежці, показуючи, як проходити, на що орієнтуватися, куди можна ставати, а куди ні. Цього не відбувається, - пояснює Світан. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти самі створюють собі проблеми.