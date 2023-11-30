В результате взрыва на полигоне под Ростовом погибли 12 военных армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В результате взрыва на полигоне под Ростовом погибли 12 военных армии РФ

Взрыв на полигоне армии РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские военные на полигоне под Ростовом развели костер рядом с боеприпасами и погибли в результате серии мощных взрывов.

Что известно о летальном идиотизме российских военных

Во время случайной детонации снаряда на полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих – это морские пехотинцы из Приморского края, – говорится в материале российского издания "161.RU".

Отмечается, что это произошло 3 ноября на военном полигоне Кузьминского под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности.

По информации издания, около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.

На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие – это контрактники из Владивостока. Четверо тяжелораненых бойцов скончались в госпитале в течение нескольких суток.

После случившегося на месте побывал командующий Тихоокеанского флота.

Что известно о новой проблеме армии РФ в войне против Украины

Как отмечает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии журналистам "24 канала", в панике российские военные преступники массово минируют оккупированные территории Украины и при этом не составляют соответствующие карты, создавая тем самым проблему для себя самих.

Когда одно подразделение идет и заходит другое – никто никому никакой карты минных полей не передает. Ее просто не существует. А карту троп – передать невозможно. Можно только провести по этой тропе, показывая, как проходить, на что ориентироваться, куда можно становиться, а куда нет. Этого не происходит, – объясняет Свитан.

Он отметил, что российские оккупанты сами создают себе проблемы.

Россияне от испуга пройдут все – там мина на мини и еще сверху минами накрыта. Соответственно, следующее подразделение попадает в столь интересную проблему. Их заводят на позицию, бросают и говорят: "Никуда выходить нельзя, ведь вокруг мины. Карты минных полей нет. Сидите на позициях". Все, – подчеркивает аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ за неделю потеряла сотни единиц техники и более 6 тыс военных — заместитель главы Минобороны
Уничтоженная техника армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Из-за погодных условий армия РФ вынуждена менять тактику в районе Авдеевки — глава МВА
Армия РФ атакует Авдеевку
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ проигрывает ВСУ в артиллерийском противостоянии — Forbes
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.