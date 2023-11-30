В результате взрыва на полигоне под Ростовом погибли 12 военных армии РФ

Российские военные на полигоне под Ростовом развели костер рядом с боеприпасами и погибли в результате серии мощных взрывов.
Что известно о летальном идиотизме российских военных
Отмечается, что это произошло 3 ноября на военном полигоне Кузьминского под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности.
По информации издания, около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.
На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие – это контрактники из Владивостока. Четверо тяжелораненых бойцов скончались в госпитале в течение нескольких суток.
После случившегося на месте побывал командующий Тихоокеанского флота.
Что известно о новой проблеме армии РФ в войне против Украины
Как отмечает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии журналистам "24 канала", в панике российские военные преступники массово минируют оккупированные территории Украины и при этом не составляют соответствующие карты, создавая тем самым проблему для себя самих.
Он отметил, что российские оккупанты сами создают себе проблемы.
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