В результате взрыва на полигоне под Ростовом погибли 12 военных армии РФ

Российские военные на полигоне под Ростовом развели костер рядом с боеприпасами и погибли в результате серии мощных взрывов.

Что известно о летальном идиотизме российских военных

Во время случайной детонации снаряда на полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих – это морские пехотинцы из Приморского края, – говорится в материале российского издания "161.RU". Поделиться

Отмечается, что это произошло 3 ноября на военном полигоне Кузьминского под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности.

По информации издания, около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.

На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие – это контрактники из Владивостока. Четверо тяжелораненых бойцов скончались в госпитале в течение нескольких суток.

После случившегося на месте побывал командующий Тихоокеанского флота.

Что известно о новой проблеме армии РФ в войне против Украины

Как отмечает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии журналистам "24 канала", в панике российские военные преступники массово минируют оккупированные территории Украины и при этом не составляют соответствующие карты, создавая тем самым проблему для себя самих.

Когда одно подразделение идет и заходит другое – никто никому никакой карты минных полей не передает. Ее просто не существует. А карту троп – передать невозможно. Можно только провести по этой тропе, показывая, как проходить, на что ориентироваться, куда можно становиться, а куда нет. Этого не происходит, – объясняет Свитан. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты сами создают себе проблемы.