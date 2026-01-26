Боец подразделения ПВО из Николаевской области работал на российские спецслужбы — его задержали
Категория
Украина
Дата публикации

Боец подразделения ПВО из Николаевской области работал на российские спецслужбы — его задержали

СБУ
СБУ
Читати українською

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Николаевщине еще одного российского информатора. Им оказался завербованный врагом 21-летний военнослужащий одного из подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Главные тезисы

  • Боец из Николаевской области, служащий в подразделении противовоздушной обороны ВСУ, был задержан за шпионаж в пользу РФ.
  • Фигурант передавал информацию о системе ПВО и направлениях вылета авиации украинской армии российским спецслужбам.

Спецслужбы РФ завербовали 21-летнего бойца ВСУ

Как установило расследование, фигурант «сливал» в РФ данные о системе ПВО вблизи оперативных аэродромов украинских войск.

В частности, документировано, как во время воздушной тревоги информатор, находясь на дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.

Также он передал врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевых позициях подразделений украинского ПВО.

С помощью разведданных рашисты надеялись ударить по аэродромам сил обороны «в обход» радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали осведомителя сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций украинских войск.

Установлено, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда писал прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах.

Во время обысков у него изъят смартфон с поличным на РФ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ⁠ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

  • ⁠ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Результаты есть". СБУ провела новые успешные операции против РФ
Владимир Зеленский
Хмара
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и Нацполиция ликвидировали масштабную схему продажи "трофейного" оружия
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала двух российских агентов — фиксировали последствия удара "Орешником" по Львовщине
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?