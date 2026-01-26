Боец подразделения ПВО из Николаевской области работал на российские спецслужбы — его задержали

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Николаевщине еще одного российского информатора. Им оказался завербованный врагом 21-летний военнослужащий одного из подразделений противовоздушной обороны ВСУ.
Главные тезисы
- Боец из Николаевской области, служащий в подразделении противовоздушной обороны ВСУ, был задержан за шпионаж в пользу РФ.
- Фигурант передавал информацию о системе ПВО и направлениях вылета авиации украинской армии российским спецслужбам.
Спецслужбы РФ завербовали 21-летнего бойца ВСУ
Как установило расследование, фигурант «сливал» в РФ данные о системе ПВО вблизи оперативных аэродромов украинских войск.
В частности, документировано, как во время воздушной тревоги информатор, находясь на дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.
Также он передал врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевых позициях подразделений украинского ПВО.
С помощью разведданных рашисты надеялись ударить по аэродромам сил обороны «в обход» радиолокационных станций и мобильных огневых групп.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали осведомителя сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций украинских войск.
Во время обысков у него изъят смартфон с поличным на РФ.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-