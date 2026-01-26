Боец подразделения ПВО из Николаевской области работал на российские спецслужбы — его задержали

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Николаевщине еще одного российского информатора. Им оказался завербованный врагом 21-летний военнослужащий одного из подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Спецслужбы РФ завербовали 21-летнего бойца ВСУ

Как установило расследование, фигурант «сливал» в РФ данные о системе ПВО вблизи оперативных аэродромов украинских войск.

В частности, документировано, как во время воздушной тревоги информатор, находясь на дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.

Также он передал врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевых позициях подразделений украинского ПВО.

С помощью разведданных рашисты надеялись ударить по аэродромам сил обороны «в обход» радиолокационных станций и мобильных огневых групп.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали осведомителя сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций украинских войск.

Установлено, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда писал прокремлевские комментарии в Телеграмм-каналах. Поделиться

Во время обысков у него изъят смартфон с поличным на РФ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.