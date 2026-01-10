"Результаты есть". СБУ провела новые успешные операции против РФ

10 января глава государства Владимир Зеленский провел встречу с генерал-майором Евгением Хмарой, временно исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины. По словам президента, ему доложили о новых успешных операциях СБУ и запланированных действиях спецслужбы.
Главные тезисы
- Зеленский подтвердил результативность действий спецслужбы и заявил об утвержденных планах новых операций.
- Служба безопасности Украины продолжит противодействие любым проявлениям диверсий и коллаборации с врагом.
СБУ готовится к новым операциям
По словам украинского лидера, Евгений Хмара раскрыл ему все важные подробности операций, которые команда СБУ смогла недавно успешно реализовать.
На этом фоне глава государства добавил, что Служба безопасности Украины продолжит противодействие всем формам диверсий против нашей страны, а также проявлениям коллаборации с врагом.
