"Результаты есть". СБУ провела новые успешные операции против РФ
Украина
Дата публикации

"Результаты есть". СБУ провела новые успешные операции против РФ

Владимир Зеленский
Хмара
10 января глава государства Владимир Зеленский провел встречу с генерал-майором Евгением Хмарой, временно исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины. По словам президента, ему доложили о новых успешных операциях СБУ и запланированных действиях спецслужбы.

Главные тезисы

  • Зеленский подтвердил результативность действий спецслужбы и заявил об утвержденных планах новых операций.
  • Служба безопасности Украины продолжит противодействие любым проявлениям диверсий и коллаборации с врагом.

СБУ готовится к новым операциям

Доклад Евгения Хмары. Важно, что наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, Евгений Хмара раскрыл ему все важные подробности операций, которые команда СБУ смогла недавно успешно реализовать.

На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы, — подчеркнул Владимир Зеленский.

На этом фоне глава государства добавил, что Служба безопасности Украины продолжит противодействие всем формам диверсий против нашей страны, а также проявлениям коллаборации с врагом.

Фото: V_Zelenskiy_official

Любая деятельность российских структур в Украине постоянно блокируется. Благодарю всех оперативников и спецназовцев СБУ, которые защищают наше государство и украинские национальные интересы. Слава Украине!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

