"Результаты есть". СБУ провела новые успешные операции против РФ

10 января глава государства Владимир Зеленский провел встречу с генерал-майором Евгением Хмарой, временно исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины. По словам президента, ему доложили о новых успешных операциях СБУ и запланированных действиях спецслужбы.

СБУ готовится к новым операциям

Доклад Евгения Хмары. Важно, что наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, Евгений Хмара раскрыл ему все важные подробности операций, которые команда СБУ смогла недавно успешно реализовать.

На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

На этом фоне глава государства добавил, что Служба безопасности Украины продолжит противодействие всем формам диверсий против нашей страны, а также проявлениям коллаборации с врагом.

Фото: V_Zelenskiy_official