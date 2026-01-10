"Результати є". СБУ провела нові успішні операції проти РФ
"Результати є". СБУ провела нові успішні операції проти РФ

Володимир Зеленський
Хмара
10 січня глава держави Володимир Зеленський провів зустрічі з генерал-майором Євгенієм Хмарою, який тимчасово виконує обов’язки керівника Служби безпеки України. За словами президента, йому доповіли про нові успішні операції СБУ та заплановані дії спецслужби.

Головні тези:

  • Зеленський підтвердив результативність дій спецслужби та заявив про затверджені плани нових операцій.
  • Служба безпеки України продовжить протидію будь-яким проявам диверсій та колаборації з ворогом.

СБУ готується до нових операцій

Доповідь Євгенія Хмари. Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, Євгеній Хмара розкрив йому усі важливі подробиці операцій, які команда СБУ змогла нещодавно успішно реалізувати.

На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені, — наголосив Володимир Зеленський.

На цьому тлі глава держави також додав, що Служба безпеки України продовжить протидію всім формам диверсій проти нашої країни, а також проявам колаборації з ворогом.

Фото: V_Zelenskiy_official

Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси. Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

