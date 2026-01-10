"Результати є". СБУ провела нові успішні операції проти РФ

10 січня глава держави Володимир Зеленський провів зустрічі з генерал-майором Євгенієм Хмарою, який тимчасово виконує обов’язки керівника Служби безпеки України. За словами президента, йому доповіли про нові успішні операції СБУ та заплановані дії спецслужби.
Головні тези:
- Зеленський підтвердив результативність дій спецслужби та заявив про затверджені плани нових операцій.
- Служба безпеки України продовжить протидію будь-яким проявам диверсій та колаборації з ворогом.
СБУ готується до нових операцій
За словами українського лідера, Євгеній Хмара розкрив йому усі важливі подробиці операцій, які команда СБУ змогла нещодавно успішно реалізувати.
На цьому тлі глава держави також додав, що Служба безпеки України продовжить протидію всім формам диверсій проти нашої країни, а також проявам колаборації з ворогом.
