"Результати є". СБУ провела нові успішні операції проти РФ

10 січня глава держави Володимир Зеленський провів зустрічі з генерал-майором Євгенієм Хмарою, який тимчасово виконує обов’язки керівника Служби безпеки України. За словами президента, йому доповіли про нові успішні операції СБУ та заплановані дії спецслужби.

СБУ готується до нових операцій

Доповідь Євгенія Хмари. Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, Євгеній Хмара розкрив йому усі важливі подробиці операцій, які команда СБУ змогла нещодавно успішно реалізувати.

На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

На цьому тлі глава держави також додав, що Служба безпеки України продовжить протидію всім формам диверсій проти нашої країни, а також проявам колаборації з ворогом.

Фото: V_Zelenskiy_official