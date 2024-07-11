Боевое крыло InformNapalm проводит пламенный сбор на РЭБ. Как поддержать
Категория
Украина
Дата публикации

Боевое крыло InformNapalm проводит пламенный сбор на РЭБ. Как поддержать

РЭБ
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Источник:  InformNapalm

11 июля стартовал срочный сбор средств от Международного разведывательного сообщества InformNapalm на системы радиоэлектронной борьбы. Не будьте равнодушны, ведь наши воины ежедневно защищают нас от российского нападения непосредственно на поле боя.

Главные тезисы

  • Бойцы InformNapalm проводят сбор средств на радиоэлектронную борьбу для защиты Украины от российской агрессии.
  • Сбор включает в себя покупку средств РЭБ, комплектов для управления беспилотниками и ремонт техники для повышения боевой готовности.
  • Ваши донаты помогут бойцам изменить ход истории и обеспечить необходимое техническое обеспечение для успешной обороны.
  • InformNapalm — это волонтерская инициатива, объединяющая более 30 волонтеров из более чем 10 стран для проведения разведывательных операций на основе открытых источников.

Как поддержать сбор на РЭБ для украинских бойцов

Это сбор на техническое обеспечение и дооснащение сводного подразделения спецназначения и беспилотных средств.

Сбор включает покупку средств РЭБ, комплектов для управления FPV дронами, ремонт автомобиля, приобретение приборов ночного видения и энергообеспечения, а также дополнительной необходимой амуниции для защитника, собственно и обезвреживавшего БЖД российской ракеты на этом видео.

Ответственный за сбор — ст. сержант Михаил Макарук.

Здесь вы можете найти ссылку на банку.

А вот номер карты: 5375 4112 2030 1704

Каждый ваш донат — это шаг к нашей Победе. Даже небольшой вклад может поменять ход нашей истории. Репост — это тоже помощь!

Это видео от нашего боевого собрата с фиксацией уничтожения БЖД российской авиационной ракеты Х59, которую сбило наше ПВО. И этот собрат, и другие ребята из боевого крыла InformNapalm (бывшие волонтеры сообщества, которые с начала полномасштабного вторжения мобилизовались и защищают Украину с оружием) обратились к нам с просьбой объявить важный пламенный сбор, — говорится в сообщении.

Что известно о Международном разведывательном сообществе InformNapalm

Волонтерская инициатива InformNapalm возникла в ответ на российскую агрессию в Украине в марте 2014 года.

Его основали журналист Роман Бурко (Украина) и военный эксперт Ираклий Комаксидзе (Грузия). Сейчас он объединяет усилия более 30 волонтеров из более чем 10 стран.

Основным направлением деятельности проекта является OSINT (Open source intelligence) — разведка, базирующаяся на информации из общедоступных открытых источников, в частности социальных сетей.

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