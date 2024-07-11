Бойове крило InformNapalm проводить полум'яний збір на РЕБ. Як підтримати

11 липня стартував терміновий збір коштів від Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm на системи радіоелектронної боротьби. Не будьте байдужими, адже наші воїни щоденно захищають нас від російської агресії безпосередньо на полі бою.

Як підтримати збір на РЕБ для українських бійців

Це збір на технічне забезпечення та дооснащення зведеного підрозділу спецпризначення й безпілотних засобів.

Збір включає купівлю засобів РЕБ, комплектів для керування FPV дронами, ремонт автівки, придбання приладів нічного бачення та енергозабезпечення, а також додаткової необхідної амуніції для захисника, який власне і знешкоджував БЧ російської ракети на цьому відео.

Відповідальний за збір — старший сержант Михайло Макарук.

Тут ви можете знайти посилання на банку.

А ось номер карти: 5375 4112 2030 1704

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Це відео від нашого бойового побратима з фіксацією знищення БЧ російської авіаційної ракети Х59, яку збило наше ППО. І цей побратим, і інші хлопці з бойового крила InformNapalm (колишні волонтери спільноти, які з початку повномасштабного вторгнення мобілізувались та захищають Україну зі зброєю) звернулись до нас з проханням оголосити важливий полум'яний збір, — говориться у повідомленні. Поширити

Що відомо про Міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm

Волонтерська ініціатива InformNapalm виникла у відповідь на російську агресію в Україні в березні 2014 року.

Його започаткували журналіст Роман Бурко (Україна) та військовий експерт Іраклій Комаксідзе (Грузія). Зараз він об’єднує зусилля понад 30 волонтерів із понад 10 країн.

Основним напрямом діяльності проєкту є OSINT (Open source intelligence) — розвідка, що базується на інформації із загальнодоступних, відкритих джерел, зокрема соціальних мереж.