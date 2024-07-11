Бойове крило InformNapalm проводить полум'яний збір на РЕБ. Як підтримати

11 липня стартував терміновий збір коштів від Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm на системи радіоелектронної боротьби. Не будьте байдужими, адже наші воїни щоденно захищають нас від російської агресії безпосередньо на полі бою.
Головні тези:
- Бійці InformNapalm проводять збір коштів на системи радіоелектронної боротьби для захисту України від російської агресії.
- Збір включає купівлю засобів РЕБ, комплектів для керування безпілотниками та ремонт техніки для підвищення бойової готовності.
- Ваші донати допоможуть бійцям змінити хід історії та забезпечити необхідне технічне забезпечення для успішної оборони.
- InformNapalm — це волонтерська ініціатива, що об'єднує понад 30 волонтерів із більш ніж 10 країн для проведення розвідувальних операцій на основі відкритих джерел.
Як підтримати збір на РЕБ для українських бійців
Це збір на технічне забезпечення та дооснащення зведеного підрозділу спецпризначення й безпілотних засобів.
Збір включає купівлю засобів РЕБ, комплектів для керування FPV дронами, ремонт автівки, придбання приладів нічного бачення та енергозабезпечення, а також додаткової необхідної амуніції для захисника, який власне і знешкоджував БЧ російської ракети на цьому відео.
Відповідальний за збір — старший сержант Михайло Макарук.
Тут ви можете знайти посилання на банку.
А ось номер карти: 5375 4112 2030 1704
Кожен ваш донат — це крок до нашої Перемоги. Навіть невеликий внесок може змінити хід нашої історії. Репост — це теж допомога!
Що відомо про Міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm
Волонтерська ініціатива InformNapalm виникла у відповідь на російську агресію в Україні в березні 2014 року.
Його започаткували журналіст Роман Бурко (Україна) та військовий експерт Іраклій Комаксідзе (Грузія). Зараз він об’єднує зусилля понад 30 волонтерів із понад 10 країн.
Основним напрямом діяльності проєкту є OSINT (Open source intelligence) — розвідка, що базується на інформації із загальнодоступних, відкритих джерел, зокрема соціальних мереж.
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