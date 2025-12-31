Более 10 тысяч оккупантов попали в плен во время полномасштабного вторжения России в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Более 10 тысяч оккупантов попали в плен во время полномасштабного вторжения России в Украину

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
оккупанты
Read in English
Читати українською

С начала полномасштабного вторжения более 10 тысяч российских военнослужащих попали в плен, тысячи из них остаются в Украине. В частности, РФ уже четвертый год отказывается от обмена всех на всех.

Главные тезисы

  • Более 10 тысяч российских военнослужащих попали в плен во время полномасштабного вторжения России в Украину.
  • Иностранные наемники в плену оказываются чаще, всего почти 7% всех пленных — это иностранцы из 40 стран мира.
  • Статистика показывает, что типичный российский военнопленный это рядовой состав, преимущественно контрактники, средний возраст от 18 до 65 лет.

Более 10 тыс оккупантов РФ попали в украинский плен

Количество россиян, сдаваемых в плен, ежегодно растет.

Так, за неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

В среднем еженедельно сдаются от 60 до 90 военнослужащих Вооруженных сил РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю.

С июня 2023 года русские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в русский.

В частности, больше всего пленных взяли в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

Количество иностранных наемников в плену резко возросло в 2025 году. Так, еженедельно 2-3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран. В общей сложности почти 7% всех российских военнопленных в Украине — это иностранцы из 40 стран мира.

По статистике, которую впервые публикует проект «Хочу жить», типичный российский военнопленный это:

  • 83% — рядовой состав;

  • 13% — сержанты;

  • почти 3% — офицеры;

  • возраст — от 18 до 65 лет;

  • около 76% — контрактники (включая завербованные в тюрьмы и ПИК);

  • 19% — мобилизованные;

  • почти 5% — срочники.

Отчет по плененным оккупантам РФ

Как отмечается, о принуждении или обмане заявили 24% пленных. Судимости имеют 40%, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.

По данным проекта, только 7% имеют высшее образование, в то время как 30% не окончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти у половины детей, в том числе 8% — троих и более.

Кроме того, в плен попали сотни человек с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

По данным статистики, в рамках обменов на украинских защитников в Россию вернули чуть более 6 тысяч военнопленных, более половины из них — в 2025 году.

Так, известно, по меньшей мере, о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести, будучи повторно отправленными на фронт. Четверо русских солдат сейчас находятся в плену уже во второй раз.

Россия в первую очередь уносит из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников РФ для обмена не спрашивает.

Тысячи военнопленных армии РФ, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу всех на всех, — акцентировали в Коордштабе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Без покаяния. Как пленные россияне оправдывают войну против Украины — видео
Без покаяния. Как пленные россияне оправдывают войну против Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие пленные больше интересуют Россию для обмена — ответ ГУР
обмен
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Будут ли российские пленные отстраивать Украину — видео
солдаты РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?