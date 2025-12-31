Более 10 тысяч оккупантов попали в плен во время полномасштабного вторжения России в Украину

С начала полномасштабного вторжения более 10 тысяч российских военнослужащих попали в плен, тысячи из них остаются в Украине. В частности, РФ уже четвертый год отказывается от обмена всех на всех.
Главные тезисы
- Более 10 тысяч российских военнослужащих попали в плен во время полномасштабного вторжения России в Украину.
- Иностранные наемники в плену оказываются чаще, всего почти 7% всех пленных — это иностранцы из 40 стран мира.
- Статистика показывает, что типичный российский военнопленный это рядовой состав, преимущественно контрактники, средний возраст от 18 до 65 лет.
Более 10 тыс оккупантов РФ попали в украинский плен
Количество россиян, сдаваемых в плен, ежегодно растет.
Так, за неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.
В среднем еженедельно сдаются от 60 до 90 военнослужащих Вооруженных сил РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю.
В частности, больше всего пленных взяли в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.
Количество иностранных наемников в плену резко возросло в 2025 году. Так, еженедельно 2-3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран. В общей сложности почти 7% всех российских военнопленных в Украине — это иностранцы из 40 стран мира.
По статистике, которую впервые публикует проект «Хочу жить», типичный российский военнопленный это:
83% — рядовой состав;
13% — сержанты;
почти 3% — офицеры;
возраст — от 18 до 65 лет;
около 76% — контрактники (включая завербованные в тюрьмы и ПИК);
19% — мобилизованные;
почти 5% — срочники.
Как отмечается, о принуждении или обмане заявили 24% пленных. Судимости имеют 40%, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.
По данным проекта, только 7% имеют высшее образование, в то время как 30% не окончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти у половины детей, в том числе 8% — троих и более.
Кроме того, в плен попали сотни человек с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.
Так, известно, по меньшей мере, о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести, будучи повторно отправленными на фронт. Четверо русских солдат сейчас находятся в плену уже во второй раз.
Россия в первую очередь уносит из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников РФ для обмена не спрашивает.
Тысячи военнопленных армии РФ, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу всех на всех, — акцентировали в Коордштабе.
