Более 10 тысяч оккупантов попали в плен во время полномасштабного вторжения России в Украину

С начала полномасштабного вторжения более 10 тысяч российских военнослужащих попали в плен, тысячи из них остаются в Украине. В частности, РФ уже четвертый год отказывается от обмена всех на всех.

Количество россиян, сдаваемых в плен, ежегодно растет.

Так, за неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

В среднем еженедельно сдаются от 60 до 90 военнослужащих Вооруженных сил РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю.

С июня 2023 года русские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в русский.

В частности, больше всего пленных взяли в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

Количество иностранных наемников в плену резко возросло в 2025 году. Так, еженедельно 2-3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран. В общей сложности почти 7% всех российских военнопленных в Украине — это иностранцы из 40 стран мира.

По статистике, которую впервые публикует проект «Хочу жить», типичный российский военнопленный это:

83% — рядовой состав;

13% — сержанты;

почти 3% — офицеры;

возраст — от 18 до 65 лет;

около 76% — контрактники (включая завербованные в тюрьмы и ПИК);

19% — мобилизованные;

почти 5% — срочники.

Отчет по плененным оккупантам РФ

Как отмечается, о принуждении или обмане заявили 24% пленных. Судимости имеют 40%, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.

По данным проекта, только 7% имеют высшее образование, в то время как 30% не окончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти у половины детей, в том числе 8% — троих и более.

Кроме того, в плен попали сотни человек с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

По данным статистики, в рамках обменов на украинских защитников в Россию вернули чуть более 6 тысяч военнопленных, более половины из них — в 2025 году.

Так, известно, по меньшей мере, о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести, будучи повторно отправленными на фронт. Четверо русских солдат сейчас находятся в плену уже во второй раз.

Россия в первую очередь уносит из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников РФ для обмена не спрашивает.