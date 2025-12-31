Понад 10 тисяч окупантів потрапили у полон під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Від початку повномасштабного вторгнення понад 10 тисяч російських військовослужбовців потрапили в полон, тисячі з них досі залишаються в Україні. Зокрема, РФ вже четвертий рік відмовляється від обміну «всіх на всіх».
Головні тези:
- Понад 10 тисяч російських військовослужбовців потрапили у полон під час повномасштабного вторгнення.
- За неповний 2025 рік у полон потрапили більше військових, ніж за попередні два роки разом узяті.
- Іноземні найманці у полоні виявляються частіше, загалом майже 7% усіх полонених — це іноземці з 40 країн світу.
Понад 10 тис окупантів РФ потрапили в український полон
Кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає.
Так, за неповний 2025 рік у полон потрапили більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті.
У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців Збройних сил РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень.
Зокрема найбільше полонених взяли в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.
Кількість іноземних найманців у полоні різко зросла в 2025 році. Так, щотижня 2–3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці з 40 країн світу.
За статистикою, яку вперше публікує проєкт «Хочу жити», типовий російський військовополонений це:
83% — рядовий склад;
13% — сержанти;
майже 3% — офіцери;
вік — від 18 до 65 років;
близько 76% — контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК);
19% — мобілізовані;
майже 5% — строковики.
Як зазначається, про примус або обман заявили 24% полонених. Судимості мають 40%, найчастіше — за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.
За даними проєкту, лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% — трьох і більше.
Крім того, у полон потрапили сотні осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.
Так, відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, бувши повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге.
Росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців РФ для обміну не запитує.
Тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом “всіх на всіх”, — акцентували у Коордштабі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-