Понад 10 тисяч окупантів потрапили у полон під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення понад 10 тисяч російських військовослужбовців потрапили в полон, тисячі з них досі залишаються в Україні. Зокрема, РФ вже четвертий рік відмовляється від обміну «всіх на всіх».

Головні тези:

  • Понад 10 тисяч російських військовослужбовців потрапили у полон під час повномасштабного вторгнення.
  • За неповний 2025 рік у полон потрапили більше військових, ніж за попередні два роки разом узяті.
  • Іноземні найманці у полоні виявляються частіше, загалом майже 7% усіх полонених — це іноземці з 40 країн світу.

Понад 10 тис окупантів РФ потрапили в український полон

Кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає.

Так, за неповний 2025 рік у полон потрапили більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті.

У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців Збройних сил РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень.

Із червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський.

Зокрема найбільше полонених взяли в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.

Кількість іноземних найманців у полоні різко зросла в 2025 році. Так, щотижня 2–3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці з 40 країн світу.

За статистикою, яку вперше публікує проєкт «Хочу жити», типовий російський військовополонений це:

  • 83% — рядовий склад;

  • 13% — сержанти;

  • майже 3% — офіцери;

  • вік — від 18 до 65 років;

  • близько 76% — контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК);

  • 19% — мобілізовані;

  • майже 5% — строковики.

Звіт щодо полонених окупантів РФ

Як зазначається, про примус або обман заявили 24% полонених. Судимості мають 40%, найчастіше — за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

За даними проєкту, лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% — трьох і більше.

Крім того, у полон потрапили сотні осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

За даними статистики, у межах обмінів на українських захисників до Росії повернули трохи більше ніж 6 тисяч військовополонених, понад половину з них — у 2025 році.

Так, відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, бувши повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге.

Росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців РФ для обміну не запитує.

Тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом “всіх на всіх”, — акцентували у Коордштабі.

