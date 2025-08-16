Более 5 тысяч судов прошли по Украинскому морскому коридору за два года

С 16 августа 2023 года Украинским морским коридором воспользовалось более 5 тыс. судов; при этом 80% грузов составляет агропродукция.
Главные тезисы
- Более 5 тысяч судов за два года прошли по Украинскому морскому коридору, перевезя огромные объемы грузов, в том числе 80% агропродукции.
- Успешное функционирование коридора способствует популяризации украинской аграрной продукции за рубежом и ее экспорту в 52 страны мира.
- Вице-премьер-министр по восстановлению подчеркнул роль Украинского морского коридора в гуманитарных инициативах, таких как Grain from Ukraine и Food from Ukraine.
Украинский морской коридор успешно работает 2 года
Об этом в телеэфире заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Он отметил, что благодаря работе портов украинская продукция доставляется более чем в 50 стран мира.
Кулеба также поблагодарил всех — военных и гражданских — кто ежедневно своим трудом позволяет Украине оставаться надежным партнером для всех цивилизованных стран.
По данным Минразвития, за два года функционирования Украинского морского коридора российские атаки повредили или частично разрушили 442 объекта портовой инфраструктуры и 38 гражданских судов. Кроме того, 118 гражданских людей были ранены или погибли.
Несмотря на атаки по морю, перевезено более 137 млн тонн грузов. Коридор является основой гуманитарных инициатив, таких как Grain from Ukraine и Food from Ukraine, которые помогают поставлять продовольствие в страны, которые сталкиваются с острым продовольственным кризисом.
Грузооборот портов Украины в 2024 году достиг рекордного показателя в 97,2 млн т; при этом на экспорт по Украинскому морскому коридору отправлено 76,4 млн т грузов в 52 страны мира.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-