Более 5 тысяч судов прошли по Украинскому морскому коридору за два года

С 16 августа 2023 года Украинским морским коридором воспользовалось более 5 тыс. судов; при этом 80% грузов составляет агропродукция.

Украинский морской коридор успешно работает 2 года

Об этом в телеэфире заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

За это время (с 16 августа 2023 — ред.) по коридору прошло более 5 тыс судов, которые перевезли сотни миллионов тонн грузов. Из этого 80% составляет аграрная продукция. Алексей Кулеба Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины

Он отметил, что благодаря работе портов украинская продукция доставляется более чем в 50 стран мира.

Украинское зерно

Кулеба также поблагодарил всех — военных и гражданских — кто ежедневно своим трудом позволяет Украине оставаться надежным партнером для всех цивилизованных стран.

По данным Минразвития, за два года функционирования Украинского морского коридора российские атаки повредили или частично разрушили 442 объекта портовой инфраструктуры и 38 гражданских судов. Кроме того, 118 гражданских людей были ранены или погибли.

Несмотря на атаки по морю, перевезено более 137 млн тонн грузов. Коридор является основой гуманитарных инициатив, таких как Grain from Ukraine и Food from Ukraine, которые помогают поставлять продовольствие в страны, которые сталкиваются с острым продовольственным кризисом.

Как сообщалось, 16 августа 2023 года начал работу Украинский морской коридор. Временный морской путь был организован после того, как Россия начала блокировку прохода судов тогдашним «зерновым коридором». В отличие от «зернового коридора», по украинскому морскому пути можно транспортировать не только аграрную продукцию. Поделиться

Грузооборот портов Украины в 2024 году достиг рекордного показателя в 97,2 млн т; при этом на экспорт по Украинскому морскому коридору отправлено 76,4 млн т грузов в 52 страны мира.