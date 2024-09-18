Зеленский подбил итоги работы украинского зернового коридора

За более чем год работы экспортного морского коридора Украина транспортировала 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов.
Главные тезисы
- Украинский зерновой коридор транспортировал 70 млн тонн грузов и вышел на международный уровень, доставляя зерно от Египта до Китая.
- Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности, обеспечивая стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.
- Украина успешно преодолела препятствия в экспорте зерна после выхода России из соглашения, благодаря усилиям армии и дипломатии.
- Российская атака на грузовое судно с украинской пшеницей подчеркивает важность нормальной работы экспортного коридора для обеспечения продовольственной безопасности во всем мире.
- Украина играет ключевую роль в глобальной продовольственной безопасности, что подтверждают достижения и устойчивая работа украинского зернового коридора.
Зеленский подбил итоги работы зернового коридора
Как отметил Президент, вопреки войне и российскому террору Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира и наращивает способности.
По его словам, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" доставили в Эфиопию, Сомали, Йемен и Судан.
"Зерновой коридор" Черным морем: что известно
В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего транспортировать украинское зерно через Черное море. В ответ Украина решила самостоятельно возобновить экспорт без привлечения страны-агрессора. Российская сторона пыталась помешать работе "зернового коридора", нанося удары по портам и инфраструктуре.
Сообщалось в Центре транспортных стратегий, за полгода работы организованного Украиной Черноморского коридора, из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. Из них 14,3 млн. тонн — продукция украинских аграриев.
Российская ракета против груза пшеницы из Украины для Египта
12 сентября российская ракета попала по судну с украинской пшеницей, выходившим зерновым коридором в Черном море в Египет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодняшний удар в Черном море произошел по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь.
Украина — один из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.
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