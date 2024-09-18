Зеленский подбил итоги работы украинского зернового коридора

За более чем год работы экспортного морского коридора Украина транспортировала 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов.

Зеленский подбил итоги работы зернового коридора

Как отметил Президент, вопреки войне и российскому террору Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира и наращивает способности.

За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира в Китай получили наше, украинское зерно. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" доставили в Эфиопию, Сомали, Йемен и Судан.

"Зерновой коридор" Черным морем: что известно

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего транспортировать украинское зерно через Черное море. В ответ Украина решила самостоятельно возобновить экспорт без привлечения страны-агрессора. Российская сторона пыталась помешать работе "зернового коридора", нанося удары по портам и инфраструктуре.

Однако благодаря усилиям украинских военных и международной дипломатии эти атаки удалось остановить. В августе Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов, которые, прежде всего, предназначены для выхода судов, оставшихся в украинских портах с начала войны. Поделиться

Сообщалось в Центре транспортных стратегий, за полгода работы организованного Украиной Черноморского коридора, из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. Из них 14,3 млн. тонн — продукция украинских аграриев.

Российская ракета против груза пшеницы из Украины для Египта

12 сентября российская ракета попала по судну с украинской пшеницей, выходившим зерновым коридором в Черном море в Египет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодняшний удар в Черном море произошел по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь.