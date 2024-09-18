Зеленський підбив підсумки роботи українського зернового коридору

За понад рік роботи експортного морського коридору Україна транспортувала 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли понад 2 500 суден.
Головні тези:
- Україна транспортувала 70 млн тонн вантажів через експортний морський коридор.
- Зеленський наголосив на постійному зростанні спроможностей українського зернового коридору навіть в умовах війни.
- Українське зерно постачається в країни від Єгипту до Китаю, створюючи стабільність у світі.
- Попри перешкоди з боку Росії, український зерновий коридор продовжує працювати завдяки зусиллям військових ЗСУ та міжнародних дипломатів.
- Надійна робота експортного продовольчого коридору України є важливою для продовольчої безпеки та стабільності в багатьох країнах світу.
Зеленський підбив підсумки роботи зернового коридору
Як зауважив Президент, попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу та нарощує спроможності.
За його словами, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" доставили в Ефіопію, Сомалі, Ємен та Судан.
"Зерновий коридор" Чорним морем: що відомо
У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла транспортувати українське зерно через Чорне море. У відповідь Україна вирішила самостійно відновити експорт, без залучення країни-агресора. Російська сторона намагалася перешкодити роботі "зернового коридору", завдаючи ударів по портах та інфраструктурі.
Повідомляли у Центрі транспортних стратегій, за пів року роботи організованого Україною Чорноморського коридору, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн — продукція українських аграріїв.
Російська ракета проти вантажу пшениці з України для Єгипту
12 вересня російська ракета поцілила по судну з українською пшеницею, яке виходило зерновим коридором у Чорному морі до Єгипту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Сьогоднішній удар у Чорному морі відбувся по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.
Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.
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