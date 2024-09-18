Зеленський підбив підсумки роботи українського зернового коридору

За понад рік роботи експортного морського коридору Україна транспортувала 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли понад 2 500 суден.

Зеленський підбив підсумки роботи зернового коридору

Як зауважив Президент, попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу та нарощує спроможності.

За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" доставили в Ефіопію, Сомалі, Ємен та Судан.

"Зерновий коридор" Чорним морем: що відомо

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла транспортувати українське зерно через Чорне море. У відповідь Україна вирішила самостійно відновити експорт, без залучення країни-агресора. Російська сторона намагалася перешкодити роботі "зернового коридору", завдаючи ударів по портах та інфраструктурі.

Проте завдяки зусиллям українських військових та міжнародній дипломатії, ці атаки вдалося зупинити. В серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден, які насамперед призначені для виходу суден, що залишилися в українських портах з початку війни. Поширити

Повідомляли у Центрі транспортних стратегій, за пів року роботи організованого Україною Чорноморського коридору, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн — продукція українських аграріїв.

Російська ракета проти вантажу пшениці з України для Єгипту

12 вересня російська ракета поцілила по судну з українською пшеницею, яке виходило зерновим коридором у Чорному морі до Єгипту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Сьогоднішній удар у Чорному морі відбувся по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.