Зеленський підбив підсумки роботи українського зернового коридору
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський підбив підсумки роботи українського зернового коридору

Володимир Зеленський
Зернвовий коридор

За понад рік роботи експортного морського коридору Україна транспортувала 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли понад 2 500 суден.

Головні тези:

  • Україна транспортувала 70 млн тонн вантажів через експортний морський коридор.
  • Зеленський наголосив на постійному зростанні спроможностей українського зернового коридору навіть в умовах війни.
  • Українське зерно постачається в країни від Єгипту до Китаю, створюючи стабільність у світі.
  • Попри перешкоди з боку Росії, український зерновий коридор продовжує працювати завдяки зусиллям військових ЗСУ та міжнародних дипломатів.
  • Надійна робота експортного продовольчого коридору України є важливою для продовольчої безпеки та стабільності в багатьох країнах світу.

Зеленський підбив підсумки роботи зернового коридору

Як зауважив Президент, попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу та нарощує спроможності.

За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" доставили в Ефіопію, Сомалі, Ємен та Судан.

"Зерновий коридор" Чорним морем: що відомо

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла транспортувати українське зерно через Чорне море. У відповідь Україна вирішила самостійно відновити експорт, без залучення країни-агресора. Російська сторона намагалася перешкодити роботі "зернового коридору", завдаючи ударів по портах та інфраструктурі.

Проте завдяки зусиллям українських військових та міжнародній дипломатії, ці атаки вдалося зупинити. В серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден, які насамперед призначені для виходу суден, що залишилися в українських портах з початку війни.

Повідомляли у Центрі транспортних стратегій, за пів року роботи організованого Україною Чорноморського коридору, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн — продукція українських аграріїв.

Російська ракета проти вантажу пшениці з України для Єгипту

12 вересня російська ракета поцілила по судну з українською пшеницею, яке виходило зерновим коридором у Чорному морі до Єгипту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Сьогоднішній удар у Чорному морі відбувся по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.

Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.

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