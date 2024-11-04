Более 80 млн тонн грузов перевезено украинским зерновым коридором

Зерновым морским коридором прошли 2985 судов, которые доставили украинскую продукцию в порты Африки, Азии, Европы и Америки.

Морским коридором в октябре перевезли товаров почти на 4 млрд долл

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Согласно сообщению, экспорт 53,5 млн. тонн агропродукции стал ключевым фактором для обеспечения продовольственной безопасности во многих странах.

По данным Минэкономики, в октябре 2024 года Украина установила годовой рекорд по экспорту товаров, поставив продукции на 3,8 млрд долларов, что на 18,7% больше показателей сентября. Общий экспорт с начала года достиг 34,6 млрд. долларов. Рост произошел, прежде всего, благодаря увеличению экспорта агропродукции и эффективной работе морского коридора, — отметил председатель ГП "АМПУ" Юрий Литвин. Поделиться

По оперативным данным января-октября 2024 года, украинские морские порты обработали 82,1 млн. тонн грузов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года (46,1 млн. тонн). Из них 50,7 млн. тонн составляет аграрная продукция.

Порты Дунайского региона остаются надежным альтернативным маршрутом для украинского экспорта и критического импорта, отметили в АМПУ. Там отметили, что все порты на 100% обеспечены альтернативными источниками питания для их бесперебойной работы.

Что известно о работе морского коридора

17 июля 2023 г. Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море. Поделиться

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.