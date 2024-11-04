Более 80 млн тонн грузов перевезено украинским зерновым коридором

Зерновым морским коридором прошли 2985 судов, которые доставили украинскую продукцию в порты Африки, Азии, Европы и Америки.
Главные тезисы
- Благодаря украинскому зерновому морскому коридору более 80 млн тонн грузов успешно перевезены в различные страны мира.
- Экспорт агропродукции через морской коридор становится ключевым фактором в обеспечении продовольственной безопасности во многих странах.
- Украина установила рекорд по экспорту товаров в октябре 2024 года на 3,8 млрд долларов, что на 18,7% больше показателей предыдущего месяца.
- Украинские морские порты обработали за январь-октябрь 2024 года 82,1 млн. тонн грузов, на 36% больше, чем в предыдущем году, благодаря эффективной работе морского коридора.
- Морской коридор играет важную роль в поддержании стабильного экспорта и развитии рынков потребления для украинской продукции, демонстрируя возможности и потенциал страны в мировых торговых отношениях.
Морским коридором в октябре перевезли товаров почти на 4 млрд долл
Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Согласно сообщению, экспорт 53,5 млн. тонн агропродукции стал ключевым фактором для обеспечения продовольственной безопасности во многих странах.
По оперативным данным января-октября 2024 года, украинские морские порты обработали 82,1 млн. тонн грузов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года (46,1 млн. тонн). Из них 50,7 млн. тонн составляет аграрная продукция.
Порты Дунайского региона остаются надежным альтернативным маршрутом для украинского экспорта и критического импорта, отметили в АМПУ. Там отметили, что все порты на 100% обеспечены альтернативными источниками питания для их бесперебойной работы.
Что известно о работе морского коридора
17 июля 2023 г. Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
18 сентября 2024 года президент Зеленский сказал, что за год работы морского коридора из украинских портов вышли более 2500 судов, которые вывезли 70 млн. тонн грузов.
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