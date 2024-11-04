Понад 80 млн тонн вантажів перевезено українським зерновим коридором

Зерновим морським коридором пройшло 2985 суден, які доставили українську продукцію до портів Африки, Азії, Європи та Америки.

Морським коридором у жовтні перевезли товарів майже на 4 млрд дол

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Згідно з повідомленням, експорт 53,5 млн тонн агропродукції став ключовим фактором для забезпечення продовольчої безпеки в багатьох країнах.

За даними Мінекономіки у жовтні 2024 року Україна встановила річний рекорд з експорту товарів, поставивши продукції на 3,8 млрд доларів, що на 18,7% більше показників вересня. Загальний експорт з початку року досяг 34,6 млрд доларів. Зростання відбулося передусім завдяки збільшенню експорту агропродукції та ефективній роботі морського коридору, — зазначив голова ДП "АМПУ" Юрій Литвин. Поширити

За оперативними даними січня-жовтня 2024 року, українські морські порти обробили 82,1 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник 2023 року (46,1 млн тонн). З них 50,7 млн тонн становить аграрна продукція.

Порти Дунайського регіону залишаються надійним альтернативним маршрутом для українського експорту та критичного імпорту, наголосили в АМПУ. Там зазначили, що всі порти на 100% забезпечено альтернативними джерелами живлення для їхньої безперебійної роботи.

Що відомо про роботу морського коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торгівельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі. Поширити

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.