Понад 80 млн тонн вантажів перевезено українським зерновим коридором

Зерновим морським коридором пройшло 2985 суден, які доставили українську продукцію до портів Африки, Азії, Європи та Америки.
Головні тези:
- Український зерновий коридор успішно перевіз понад 80 млн тонн вантажів морським шляхом.
- Експорт агропродукції став ключовим фактором у забезпеченні продовольчої безпеки в багатьох країнах.
- У жовтні 2024 року Україна встановила рекорд з експорту товарів на 3,8 млрд дол, що на 18,7% більше показників вересня.
- Українські морські порти обробили 82,1 млн тонн вантажів за період січень-жовтень 2024 року, на 36% більше, ніж минулого року.
- За допомогою морського коридору Україна підтримує стабільний експорт та розвиває ринки споживання для своєї продукції.
Морським коридором у жовтні перевезли товарів майже на 4 млрд дол
Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).
Згідно з повідомленням, експорт 53,5 млн тонн агропродукції став ключовим фактором для забезпечення продовольчої безпеки в багатьох країнах.
За оперативними даними січня-жовтня 2024 року, українські морські порти обробили 82,1 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник 2023 року (46,1 млн тонн). З них 50,7 млн тонн становить аграрна продукція.
Порти Дунайського регіону залишаються надійним альтернативним маршрутом для українського експорту та критичного імпорту, наголосили в АМПУ. Там зазначили, що всі порти на 100% забезпечено альтернативними джерелами живлення для їхньої безперебійної роботи.
Що відомо про роботу морського коридору
17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.
16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.
18 вересня 2024 року президент Зеленський сказав, що за рік роботи морського коридору з українських портів вийшли понад 2500 суден, які вивезли 70 млн тонн вантажів.
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