Более 900 бойцов "Азова" уже 600 дней находятся в плену

Уже почти два года в российском плену находятся более 900 бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины.

Бойцы "Азова" уже 600 дней находятся в плену РФ

Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщает, что 600 дней более 900 бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, сражавшихся с превосходящими силами противника в окруженном Мариуполе, находятся в плену.

Там напомнили, что весной 2022 года они выиграли время для всей страны, и ытащить их из страшной неволи – обязанность каждого украинца.

Помним о наших пленных собратьях и об их чине. И делаем все, чтобы они вернулись домой. Их свобода — наша самая большая мотивация. Поделиться

Напомним, что 16 мая 2022 года командир "Азова" Денис Прокопенко сообщил из "Азовстали", что приказ высшего военного командования для сохранения жизней личного состава исполнен.

Затем стало известно, что с территории завода выехали около 10 автобусов с украинскими военными.

В июне 2022 года Зеленский сообщил, что в российском плену оказались более 2,5 тысяч украинских бойцов с завода "Азовсталь".

РФ использует украинских пленных как психологическое оружие

Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал журналисту online.ua, что каждая вторая семья получала звонки, где пленные украинские военные призывали к митингам.

Они начали поступать еще в 22-м году, но это не было так массово. Есть такие военные подразделения, родственники, фактически массово получающие такие звонки и сообщения, и эта работа с российской стороны велась еще давно. Сейчас, после этой отсрочки обменов, она началась с новой силой. Поделиться

По словам Яценко, украинские пленных заставляют повторять один и тот же нарратив.