Несмотря на то, что в плену находится очень много гражданских украинцев, Украина не может проводить масштабные обмены. Руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко объяснил журналисту online.ua, в чем состоит главная проблема.
Россия абсолютно незаконно удерживает гражданских украинцев
По словам Петра Яценко, украинские власти делают все возможное, чтобы вернуть всех своих граждан, однако, что касается гражданских, то слово "обменять" здесь не подходит.
Что важно понимать, у РФ нет никакой юридической основы для того, чтобы держать гражданских в тюрьмах, однако врага, как известно, это никогда не останавливало.
Иногда россияне отпускают наших гражданских, но только без документов и средств к существованию.
Соответственно, таким украинцам крайне трудно вернуться на родину.
По состоянию на 5 января 2023 Украина смогла освободить из плена более 140 гражданских, однако их не обменивали на солдат РФ.
Россияне снимают и распространяют фейковые видео с украинскими гражданскими
По словам Романа Яценко, он и его команда были свидетелями того, как россияне якобы на камеру отпускали пленных украинских гражданских, однако эти люди не возвращались на родину.
Несмотря на это, кампания по освобождению пленных украинцев только набирает обороты.
К ней активно присоединяются иностранцы и западные государства.
Что важно понимать, это также важный способ давления на страну-агрессорку.
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