Несмотря на то, что в плену находится очень много гражданских украинцев, Украина не может проводить масштабные обмены. Руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко объяснил журналисту online.ua, в чем состоит главная проблема.

Россия абсолютно незаконно удерживает гражданских украинцев

По словам Петра Яценко, украинские власти делают все возможное, чтобы вернуть всех своих граждан, однако, что касается гражданских, то слово "обменять" здесь не подходит.

То есть, мы должны где-то наловить гражданских россиян и обменивать. Но это путь в никуда. И мы, конечно, на это идти не будем. Но действительно проблема огромная. Потому что гражданских, которых Россия схватила и лишила свободы, много. Поделиться

Что важно понимать, у РФ нет никакой юридической основы для того, чтобы держать гражданских в тюрьмах, однако врага, как известно, это никогда не останавливало.

Иногда россияне отпускают наших гражданских, но только без документов и средств к существованию.

Соответственно, таким украинцам крайне трудно вернуться на родину.

В начале они пробовали выдвигать предложения, чтобы менять гражданских на своих военнослужащих. Но это также не выход, потому что очень много украинцев живет на оккупированных территориях. Им будет стимул просто хватать всех подряд, чтобы потом на них обменивать. Это совсем не выход. И здесь важно как раз международное давление. Поделиться

По состоянию на 5 января 2023 Украина смогла освободить из плена более 140 гражданских, однако их не обменивали на солдат РФ.

И хочу, чтобы люди знали, что независимо от того, это военнослужащий или это гражданский человек, кого русские арестовали без всяких оснований… все равно мы о них знаем, помним и мы их вытащим. Поделиться

Россияне снимают и распространяют фейковые видео с украинскими гражданскими

По словам Романа Яценко, он и его команда были свидетелями того, как россияне якобы на камеру отпускали пленных украинских гражданских, однако эти люди не возвращались на родину.

Мы понимаем, что для них это было определенное оправдание, эта запись видео. То есть, мол, они снимают с себя всю ответственность. Затем этих людей могли снова найти в российском плену. Это один из моментов, как они ведут себя, что они делают. И это еще не самый плохой вариант, скажем так. Поэтому здесь очень важна огласка. Поделиться

Несмотря на это, кампания по освобождению пленных украинцев только набирает обороты.

К ней активно присоединяются иностранцы и западные государства.

Что важно понимать, это также важный способ давления на страну-агрессорку.