Попри те, що в російському полоні знаходиться дуже багато цивільних українців, Україна не може проводити масштабні обміни. Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко пояснив журналісту online.ua, в чому полягає головна проблема.
Росія абсолютно незаконно утримує цивільних українців
За словами Петра Яценка, українська влада робить усе можливе, щоб повернути всіх своїх громадян, однак, що стосується цивільних, то слово “обміняти” тут не пасує.
Що важливо розуміти, у РФ немає жодного юридичного підґрунтя для того, щоб тримати цивільних в тюрмах, однак ворога, як відомо, це ніколи не зупиняло.
Інколи росіяни відпускають наших цивільних, однак лише без документів та засобів до існування.
Відповідно таким українцям вкрай важко повернутися на батьківщину.
Станом на 5 січня 2023 року Україна змогла звільнити з полону понад 140 цивільних, однак їх не обмінювали на солдатів РФ.
Росіяни знімають та поширюють фейкові відео з українськими цивільними
За словами Романа Яценка, він та його команда були свідками того, як росіяни нібито на камеру відпускали полонених українських цивільних, однак ці люди не поверталися на батьківщину.
Попри це, кампанія зі звільнення полонених українців лише набирає обертів.
До неї активно долучаються іноземці та західні країни.
Що важливо розуміти, це також є важливим способом тиску на країну-агресорку.
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