Попри те, що в російському полоні знаходиться дуже багато цивільних українців, Україна не може проводити масштабні обміни. Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко пояснив журналісту online.ua, в чому полягає головна проблема.

Росія абсолютно незаконно утримує цивільних українців

За словами Петра Яценка, українська влада робить усе можливе, щоб повернути всіх своїх громадян, однак, що стосується цивільних, то слово “обміняти” тут не пасує.

Тобто, ми мали б десь наловити цивільних росіян і обмінювати. Але це шлях у нікуди. І ми, звісно, на таке йти не будемо. Але справді проблема величезна. Тому що цивільних, яких Росія схопила і позбавила волі, багато. Поширити

Що важливо розуміти, у РФ немає жодного юридичного підґрунтя для того, щоб тримати цивільних в тюрмах, однак ворога, як відомо, це ніколи не зупиняло.

Інколи росіяни відпускають наших цивільних, однак лише без документів та засобів до існування.

Відповідно таким українцям вкрай важко повернутися на батьківщину.

На початку вони пробували міняти пропозиції, щоб міняти цивільних на військовослужбовців своїх. Але це так само не вихід, тому що дуже багато українців живе на окупованих територіях. Їм це буде стимул просто хапати всіх підряд, щоб потім на них обмінювати. Це абсолютно не вихід. І тут важливий якраз міжнародний тиск. Поширити

Станом на 5 січня 2023 року Україна змогла звільнити з полону понад 140 цивільних, однак їх не обмінювали на солдатів РФ.

І хочу, щоб люди знали, що незалежно від того, це військовослужбовець чи це цивільна людина, кого росіяни ув'язнили без жодних підстав… все одно ми про них знаємо, пам'ятаємо і ми їх витягнемо. Поширити

Росіяни знімають та поширюють фейкові відео з українськими цивільними

За словами Романа Яценка, він та його команда були свідками того, як росіяни нібито на камеру відпускали полонених українських цивільних, однак ці люди не поверталися на батьківщину.

Ми розуміємо, що для них це було певне виправдання, оцей запис відео. Тобто, що, мовляв, вони знімають з себе всю відповідальність. Потім цих людей могли знову знайти в російському ув'язненні. Це один з моментів, як вони поводяться, що вони роблять. І це ще не найгірший варіант, скажімо так. Тому тут дуже важливий розголос. Поширити

Попри це, кампанія зі звільнення полонених українців лише набирає обертів.

До неї активно долучаються іноземці та західні країни.

Що важливо розуміти, це також є важливим способом тиску на країну-агресорку.