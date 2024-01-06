Понад 900 бійців "Азову" вже 600 днів знаходяться в російському полоні

Вже майже два роки в російському полоні знаходяться понад 900 бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України.

Бійці "Азову" вже 600 днів перебувають у полоні РФ

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляє, що 600 днів понад 900 бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які билися з переважаючими силами противника в оточеному Маріуполі, знаходяться у полоні.

Там нагадали, що навесні 2022 року вони виграли час для всієї країни, витягти їх зі страшної неволі — обовʼязок кожного українця.

Памʼятаємо про наших полонених побратимів та про їхній чин. І робимо все, аби вони повернулися додому. Їхня свобода — наша найбільша мотивація. Поширити

Нагадаємо, що 16 травня 2022 року командир "Азову" Денис Прокопенко повідомив з "Азовсталі", що наказ вищого військового командування для збереження життів особового складу виконано.

Потім стало відомо, що з території заводу виїхало близько 10 автобусів з українськими військовими.

У червні 2022 року Зеленський повідомив, що у російському полоні опинились понад 2,5 тисячі українських бійців із заводу "Азовсталь".

РФ використовує українських полонених як психологічну зброю

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту online.ua, що кожна друга родина отримувала дзвінки, де полонені українські військові закликали до мітингів.

Вони почали надходити ще в 22-му році, але це не було так масово.Є такі військові підрозділи, родичі, які фактично масово отримують такі дзвінки і повідомлення, і ця робота з російської сторони велася ще давно. Зараз, після цього відтермінування обмінів, вона почалася з новою силою. Поширити

За словами Яценка, українськи полонених примушують повторювати один і той самий наратив.