Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае. Есть пострадавшие
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Проиcшествия
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Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае. Есть пострадавшие

Авария
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Источник:  Reuters

Одиннадцать человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай в австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау.

Авария круизного лайнера в Австрии: что известно

Около 160 пассажиров находились на борту судна, следовавшего из немецкой Баварии в австрийский город Линц.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Одиннадцать человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай в городе Ашах-на-Дунау на севере Австрии, — заявляет местная полиция.

11 раненых были доставлены в больницу, и судно смогло продолжить движение после аварии, сказал спикер.

Пока неизвестно, насколько серьезные травмы получили пострадавшие.

Местные СМИ сообщили, что еще шесть человек получили легкие повреждения в результате аварии и не нуждаются в лечении.

Украинского капитана арестовали в Венгрии

Украинский капитан круизного лайнера Vikyn Sigyn Юрий Чаплинский отрицал вину, но был признан виновным в грубой халатности.

Ожидается, что Чаплинский подаст апелляцию.

В марте 2020 года венгерская прокуратура заявила суду, что Чаплинский не уделял должного внимания и не сосредоточился должным образом на управлении судном в течение нескольких минут во время ливня.

Он не почувствовал присутствия другого катера, не подавал по радио и не посылал звуковые сигналы экстренной помощи, — сказал Миклош Новаки в суде.

Находящийся под стражей с 2019 года Чаплинский заявил на суде, что "глубоко сожалеет" о смертельной аварии.

Я ни на минуту не могу избавиться от воспоминаний об этой ужасной трагедии, я не могу спать, и я думаю, что это то, с чем мне придется жить до конца своей жизни, — сказал он.

68-летнего мужчину суд оправдал по обвинению в неоказании помощи.

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