Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае. Есть пострадавшие

Одиннадцать человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай в австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау.
Авария круизного лайнера в Австрии: что известно
Около 160 пассажиров находились на борту судна, следовавшего из немецкой Баварии в австрийский город Линц.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Одиннадцать человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай в городе Ашах-на-Дунау на севере Австрии, — заявляет местная полиция.
11 раненых были доставлены в больницу, и судно смогло продолжить движение после аварии, сказал спикер.
Пока неизвестно, насколько серьезные травмы получили пострадавшие.
Украинского капитана арестовали в Венгрии
Украинский капитан круизного лайнера Vikyn Sigyn Юрий Чаплинский отрицал вину, но был признан виновным в грубой халатности.
Ожидается, что Чаплинский подаст апелляцию.
В марте 2020 года венгерская прокуратура заявила суду, что Чаплинский не уделял должного внимания и не сосредоточился должным образом на управлении судном в течение нескольких минут во время ливня.
Он не почувствовал присутствия другого катера, не подавал по радио и не посылал звуковые сигналы экстренной помощи, — сказал Миклош Новаки в суде.
Находящийся под стражей с 2019 года Чаплинский заявил на суде, что "глубоко сожалеет" о смертельной аварии.
68-летнего мужчину суд оправдал по обвинению в неоказании помощи.
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