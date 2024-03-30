Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну шлюзу на Дунаї. Є постраждалі
Категорія
Події
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Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну шлюзу на Дунаї. Є постраждалі

Аварія
Джерело:  Reuters

Одинадцять людей отримали поранення, коли болгарський круїзний лайнер врізався у бетонну стіну в шлюзі на річці Дунай в австрійському місті Ашах-ан-дер-Донау.

Аварія круїзного лайнеру в Австрії: що відомо

Близько 160 пасажирів перебували на борту судна, яке прямувало з німецької Баварії до австрійського міста Лінц.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Одинадцять людей отримали поранення, коли болгарський круїзний лайнер врізався у бетонну стіну в шлюзі на річці Дунай у місті Ашах-на-Дунау на півночі Австрії, – заявляє місцева поліція.

11 поранених були доставлені до лікарні, і судно змогло продовжити рух після аварії, сказав речник.

Наразі невідомо, наскільки серйозні травми отримали постраждалі.

Місцеві ЗМІ повідомили, що ще шестеро осіб отримали легкі ушкодження внаслідок аварії та не потребують лікування.

Українського капітана ув’язнили в Угорщині

Український капітан круїзного лайнера Vikyn Sigyn Юрій Чаплінський заперечував провину, але був визнаний винним у грубій недбалості.

Очікується, що Чаплінський подасть апеляцію.

У березні 2020 року угорська прокуратура заявила суду, що Чаплінський не приділяв належної уваги та не зосередився належним чином на керуванні судном протягом кількох хвилин під час зливи.

Він не відчув присутності іншого катера, не подавав по радіо і не посилав звукових сигналів екстреної допомоги, — сказав Міклош Новакі в суді.

Чаплінський, який перебуває під вартою з 2019 року, заявив на суді, що "глибоко шкодує" про смертельну аварію.

Я ні на хвилину не можу позбутися спогадів про цю жахливу трагедію, я не можу спати, і я думаю, що це те, з чим мені доведеться жити до кінця свого життя, — сказав він.

68-річного чоловіка суд виправдав за обвинуваченням у ненаданні допомоги.

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