"Большое сжатие". Ученые прогнозируют Вселенной гораздо более короткий срок жизни

Ученые долгое время предполагали, что наша Вселенная просуществует триллионы лет, однако новое исследование предсказывает космосу гораздо более короткий срок жизни: наша Вселенная может просуществовать еще всего 33 миллиарда лет.
Главные тезисы
- Новое исследование предсказывает, что Вселенная может просуществовать всего 33 миллиарда лет из-за эффекта Великого сжатия.
- Динамика темной энергии открывает двери для альтернативных объяснений ее природы и предполагает возможное существование аксионного поля и космологической постоянной.
Ученые прогнозируют Вселенной гораздо более короткий срок жизни
Это лишь космический момент перед тем, как все свернется у себя — процесс, получивший название "Большое сжатие" (Big Crunch). Во время него расширение меняется на обратный процесс, заставляя всю материю и пространство-время коллапсировать обратно в экстремально плотное состояние, подобное условиям Большого взрыва.
Хотя этот вариант долгое время считался отвергнутым из-за ускоренного расширения космоса, новое исследование вновь открыло эту удивительную и несколько тревожную перспективу.
Он начался с наших попыток составить карту космоса, где основное внимание было уделено темной энергии — таинственной силе, расталкивающей Вселенную с ускорением. Недавние данные проекта Dark Energy Survey (DES) и спектроскопического инструмента темной энергии (DESI) позволили нанести на карту сотни миллионов галактик для изучения этого расширения.
Эта удивительная динамика открывает двери для альтернативных объяснений того, из чего может состоять темная энергия. Это привело к созданию модели аксионной темной энергии (aDE), предполагающей, что темная энергия включает в себя как аксионное поле (представляющее собой сверхлегкую форму темной материи, которая "хлюпается" по всей Вселенной), так и космологическую постоянную, или фиксированный фон расширения, заложенный в саму структуру пространства.
В новой работе, загруженной на сервер препринтов arXiv, исследователи применили эту гибридную модель к измерениям DES. Они обнаружили, что такая комбинация, вероятнее всего, может объяснить результаты DES и DESI, но с неожиданным поворотом: в далеком будущем Вселенной взаимодействие аксионного поля и космологической константы фактически начинает активно сжимать Вселенную назад, приводя к тому же окончательному Великому сжатию.
Взяв лучше всего соответствующую наблюдениям модель и запустив симуляцию времени вперед, исследователи вычислили точный момент космической гибели: через 33,3 миллиарда лет с сегодняшнего дня. Это кардинально короче будущее резко контрастирует с традиционным рассматривавшимся триллионным сроком жизни. Вместо того, чтобы космическое расширение растягивало Вселенную, подобно одинокому вечному шоссе, мы получаем космический разворот, возвращающий нас к началу нашего пути.
Наука всегда сопровождается оговорками. Наблюдения DES и DESI, указывающие на то, что космологическая постоянная не статична, интригуют, но все еще нуждаются в проверке. Эта модель зависит от многих переменных, и несколько различных их комбинаций все еще могли бы объяснить наблюдения, хотя отрицательная космологическая постоянная — и вытекающее из нее Великое сжатие — остается наиболее вероятным вариантом в их анализе.
Чтобы тщательно проверить эту модель, нужно больше данных. Космос — сложная сущность; наше понимание постоянно развивается. По мере того как мы получаем все больше потоков данных, мы собираем воедино величайшую историю из когда-либо рассказанных — но эта история может закончиться раньше, чем мы ожидали.
