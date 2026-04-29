"Велике стискання". Науковці прогнозують Всесвіту набагато коротший термін життя

Вчені довгий час припускали, що наш Всесвіт проіснує трильйони років, однак нове дослідження пророкує космосу набагато коротший термін життя: наш Всесвіт може проіснувати ще всього 33 мільярди років.

Науковці прогнозують Всесвіту набагато коротший термін життя

Це лише космічна мить перед тим, як все згорнеться у себе – процес, що отримав назву "Велике стискання" (Big Crunch). Під час нього розширення змінюється на зворотний процес, змушуючи всю матерію та простір-час колапсувати назад в екстремально щільний стан, подібний до умов Великого вибуху.

Хоча цей варіант довгий час вважався відкинутим через прискорене розширення космосу, нове дослідження знову відкрило цю дивовижну – і дещо тривожну – перспективу.

Він почався з наших спроб скласти карту космосу, де основна увага була приділена темній енергії – таємничій силі, яка розштовхує Всесвіт із прискоренням. Недавні дані проекту Dark Energy Survey (DES) та спектроскопічного інструменту темної енергії (DESI) дозволили нанести на карту сотні мільйонів галактик для вивчення цього розширення.

Ці найважливіші інструменти з надзвичайно високим ступенем впевненості дозволяють припустити, що "рівняння стану" темної енергії – співвідношення її тиску до щільності енергії, яке визначає її вплив на розширення – не є просто статичним числом. Натомість здається, що її вплив змінюється з часом.

Ця дивна динаміка відкриває двері для альтернативних пояснень того, з чого може складатися темна енергія. Це призвело до створення моделі аксіонної темної енергії (aDE), яка припускає, що темна енергія включає в себе як аксіонне поле (що представляє собою надлегку форму темної матерії, яка "хлюпається" по всьому Всесвіту), так і космологічну сталу, або фіксований фон розширення, закладений у саму структуру простору-часу.

У новій роботі, завантаженій на сервер препринтів arXiv, дослідники застосували цю гібридну модель до вимірювань DES. Вони виявили, що така комбінація, найімовірніше, може пояснити результати DES і DESI, але з несподіваним поворотом: у далекому майбутньому Всесвіту взаємодія аксіонного поля та космологічної константи фактично починає активно стискати Всесвіт назад, приводячи до того самого остаточного Великого стиснення.

Взявши модель, яка найкраще відповідала спостереженням, і запустивши симуляцію часу вперед, дослідники обчислили точний момент космічної загибелі: через 33,3 мільярда років від сьогоднішнього дня. Це кардинально коротше майбутнє різко контрастує з трильйонним терміном життя, який традиційно розглядався раніше. Замість того, щоб космічне розширення розтягувало Всесвіт, подібно до самотнього вічного шосе, ми отримуємо космічний розворот, який повертає нас до початку нашого шляху.

Наука завжди супроводжується застереженнями. Спостереження DES і DESI, що вказують на те, що космологічна постійна не є статичною, інтригують, але все ще потребують перевірки. Ця модель залежить від багатьох змінних, і кілька різних їх комбінацій все ще могли б пояснити спостереження, хоча від’ємна космологічна постійна – і Велике стиснення, що випливає з неї – залишається найбільш імовірним варіантом у їхньому аналізі.

Щоб ретельно перевірити цю модель, потрібно більше даних. Космос – складна сутність; наше розуміння постійно розвивається. У міру того як ми отримуємо все більше потоків даних, ми збираємо воєдино найвеличнішу історію з коли-небудь розказаних – але ця історія може закінчитися раніше, ніж ми очікували.