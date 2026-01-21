Революційне рішення для досліджень космосу. Науковці пропонують створити трибоелектричні наногенератори

Під час нового дослідження вчені запропонували створити трибоелектричні наногенератори (TENG), які будуть революційним рішенням для космічних місій.
Головні тези:
- Трибоелектричні наногенератори (TENG) – революційне рішення для космічних місій.
- TENG перетворюють механічний рух в електроенергію, зменшуючи залежність від важких батарей.
Науковці пропонують створити трибоелектричні наногенератори
TENG є легкими генераторами, які перетворюють механічний рух, такий як вібрації або тертя, в електроенергію, придатну для використання.
Дослідники кажуть, що TENG можуть зменшити залежність від важких батарей.
Ці генератори можуть використовуватися для перетворення механічної енергії навколишнього середовища, такої як вібрації під час запуску, планетарні вітри та рухи космонавтів, у корисну електроенергію.
Відомо, що дослідження глибокого космосу піддає обладнання екстремальним експлуатаційним обмеженням, зокрема суттєвим перепадам температури, майже нульовій гравітації та високим дозам радіації, які виводять з ладу звичайну силову електроніку.
Сонячні панелі потребують сонця, батареї замерзають або важать занадто багато, а ядерна енергія є надто громіздкою. Цей дефіцит енергії змусив дослідників звернутися до TENG, які дозволяють обійти ці перешкоди, збираючи механічну енергію з вібрацій під час запуску, планетарних вітрів і навіть рухів космонавтів.
Під час дослідження науковці зʼясували, що TENG є легким, стійким до радіації рішенням, яке добре працює там, де звичайна електроніка може вийти з ладу.
Завдяки тому що TENG як живлять себе, так і відчувають своє оточення, ця технологія дозволяє скоротити кількість важких кабелів на 30%, що значно економить вагу для місій у глибокому космосі.
