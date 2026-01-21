Революционное решение для исследований космоса. Ученые предлагают создать трибоэлектрические наногенераторы

В ходе нового исследования ученые предложили создать трибоэлектрические наногенераторы (TENG), которые будут являться революционным решением для космических миссий.
Главные тезисы
- Трибоэлектрические наногенераторы (TENG) – революционное решение для снижения зависимости от тяжелых батарей в космических миссиях.
- TENG преобразуют механическое движение, такое как вибрации и трение, в электроэнергию, пригодную для использования в глубоком космосе.
Ученые предлагают создать трибоэлектрические наногенераторы
TENG являются легкими генераторами, превращающими механическое движение, такое как вибрации или трение, в электроэнергию, пригодную для использования.
Исследователи говорят, что TENG могут снизить зависимость от тяжелых батарей.
Эти генераторы могут использоваться для преобразования механической энергии окружающей среды, такой как вибрации при запуске, планетарные ветры и движения космонавтов в полезную электроэнергию.
Известно, что исследование глубокого космоса подвергает оборудование экстремальным эксплуатационным ограничениям, в частности, существенным перепадам температуры, почти нулевой гравитации и высоким дозам радиации, которые выводят из строя обычную силовую электронику.
Солнечные панели нуждаются в солнце, батареи замерзают или весят слишком много, а ядерная энергия слишком громоздка. Этот дефицит энергии заставил исследователей обратиться к TENG, позволяющим обойти эти препятствия, собирая механическую энергию из вибраций во время запуска, планетарных ветров и даже движений космонавтов.
В ходе исследования ученые выяснили, что TENG является легким, устойчивым к радиации решением, хорошо работающим там, где обычная электроника может выйти из строя.
Благодаря тому, что TENG как питают себя, так и чувствуют свое окружение, эта технология позволяет сократить количество тяжелых кабелей на 30%, что значительно экономит вес для миссий в глубоком космосе.
