Революционное решение для исследований космоса. Ученые предлагают создать трибоэлектрические наногенераторы

В ходе нового исследования ученые предложили создать трибоэлектрические наногенераторы (TENG), которые будут являться революционным решением для космических миссий.

Ученые предлагают создать трибоэлектрические наногенераторы

TENG являются легкими генераторами, превращающими механическое движение, такое как вибрации или трение, в электроэнергию, пригодную для использования.

Исследователи говорят, что TENG могут снизить зависимость от тяжелых батарей.

Эти генераторы могут использоваться для преобразования механической энергии окружающей среды, такой как вибрации при запуске, планетарные ветры и движения космонавтов в полезную электроэнергию.

Эти энергетические пластыри, которые можно печатать, складывать и чрезвычайно компактны, можно разместить внутри CubeSat (тип малых спутников для космических исследований — УНИАН) или встроить непосредственно в перчатку космонавта, чтобы собирать энергию с каждого движения. Поделиться

Известно, что исследование глубокого космоса подвергает оборудование экстремальным эксплуатационным ограничениям, в частности, существенным перепадам температуры, почти нулевой гравитации и высоким дозам радиации, которые выводят из строя обычную силовую электронику.

Солнечные панели нуждаются в солнце, батареи замерзают или весят слишком много, а ядерная энергия слишком громоздка. Этот дефицит энергии заставил исследователей обратиться к TENG, позволяющим обойти эти препятствия, собирая механическую энергию из вибраций во время запуска, планетарных ветров и даже движений космонавтов.

В ходе исследования ученые выяснили, что TENG является легким, устойчивым к радиации решением, хорошо работающим там, где обычная электроника может выйти из строя.

Эти устройства разработаны с использованием космических материалов, таких как PTFE и графен, могут выдерживать давление и высокий уровень радиации (10 кГр) на Марсе. Более того, жесткая солнечная радиация глубокого космоса действует как усилитель производительности, а не как сдерживающий фактор. Поделиться

Благодаря тому, что TENG как питают себя, так и чувствуют свое окружение, эта технология позволяет сократить количество тяжелых кабелей на 30%, что значительно экономит вес для миссий в глубоком космосе.