Booker Prize 2025. Жюри международной премии обнародовало длинный список книг-претенденток

Жюри Международной букеровской премии обнародовало длинный список книг-претенденток на награду в 2025 году, в который вошли 13 переведенных художественных произведений
Главные тезисы
- Лонглист Booker Prize 2025 включает 13 переведенных произведений, рассматривающих широкий спектр человеческих эмоций и историй выживания.
- Книги-претендентки демонстрируют разнообразие тем от смелых рассказов до спекулятивной фантастики, рассказывая истории людей на маргинализированных позициях в обществе.
- Переводная художественная литература на Booker Prize 2025 представляет всевозможные истории для всех, обогащая культурное пространство.
Booker Prize 2025 обнародовала длинный список книг-претенденток
Список опубликовали на сайте The Booker Prizes.
В нынешнем лонглисте оказались "и незнакомые голоса, и номинант в пятый раз", смелые рассказы о перемещении и инвалидности, полуавтобиографии и спекулятивной фантастике.
Лонглист смотрится следующим образом:
The Book of Disappearance ("Книга исчезновения") Ибтисам Азем, перевод — Синан Антун;
On the Calculation of Volume I ("О расчете объема I") Сольвей Бале, перевод — Барбара Дж. Ховеланд;
There's a Monster Behind the Door ("За дверью скрывается монстр") Гаэль Бельм, перевод — Карен Флитвуд и Лаэтиция Сен-Лубер;
Solenoid ("Соленоид") Мирчи Кертереску, перевод — Шон Коттер;
Reservoir Bitches ("Стервы из резервуара") Далия де ла Серда, перевод — Гизер Клири и Джулия Санчес;
Small Boat ("Маленькая лодка") Венсана Делакруа, перевод — Гелен Стивенсон;
Hunchback ("Горбань") Сао Ичикава, перевод — Полли Бартон;
Under the Eye of the Big Bird ("Под глазом большой птицы") Хиром Каваками, перевод — Аса Йонеда;
Eurotrash ("Евротреш") Кристиана Крахта, перевод — Даниэль Боулз;
Perfection ("Совершенство") Винченцо Латронико, перевод — Софи Гьюз;
Heart Lamp ("Светильник сердца") Бани Муштак, перевод — Дипа Бгасти;
On a Woman's Madness ("О женском безумии") Астрид Ремер, перевод — Люси Скотт;
A Leopard-Skin Hat ("Шляпа из леопардовой кожи") Анн Серр, перевод — Марк Гатчинсон.
13 произведений исследуют широкий спектр удивительных человеческих эмоций — пережитых и вымышленных, переданных смело и правдиво.
Иногда сногсшибательные, иногда смешные, это опыты людей, которые находятся на маргинесе общества или стали невидимыми занимающими властные позиции. Это опыт вашего ближайшего соседа или рядового человека на другом конце света. Рассказаны очень разными способами, они являются историями выживания: переживания личной и политической истории; выживание внутри тела или сообщества; борьба за свою жизнь; борьба с будущим и прошлым, — отметили в The Booker Prizes.
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