Booker Prize 2025. Жюри международной премии обнародовало длинный список книг-претенденток

Список опубликовали на сайте The Booker Prizes.

В нынешнем лонглисте оказались "и незнакомые голоса, и номинант в пятый раз", смелые рассказы о перемещении и инвалидности, полуавтобиографии и спекулятивной фантастике.

Переводная художественная литература — это не элитарное или разреженное культурное пространство, требующее экспертных знаний; это полная противоположность. Это всевозможные истории отовсюду, для всех, — отметил председатель жюри Международной букеровской премии 2025 Макс Портер.

Лонглист смотрится следующим образом:

13 произведений исследуют широкий спектр удивительных человеческих эмоций — пережитых и вымышленных, переданных смело и правдиво.

Иногда сногсшибательные, иногда смешные, это опыты людей, которые находятся на маргинесе общества или стали невидимыми занимающими властные позиции. Это опыт вашего ближайшего соседа или рядового человека на другом конце света. Рассказаны очень разными способами, они являются историями выживания: переживания личной и политической истории; выживание внутри тела или сообщества; борьба за свою жизнь; борьба с будущим и прошлым, — отметили в The Booker Prizes.