Booker Prize 2025. Журі міжнародної премії оприлюднило довгий список книжок-претенденток

Перелік опублікували на сайті The Booker Prizes.

У цьогорічному лонглисті опинилися "і незнайомі голоси, і номінант уп’яте", сміливі розповіді про переміщення та інвалідність, напівавтобіографія та спекулятивна фантастика.

Перекладна художня література — це не елітарний чи розріджений культурний простір, який потребує експертних знань; це повна протилежність. Це різноманітні історії звідусіль, для всіх, — зазначив голова журі Міжнародної букерівської премії 2025 року Макс Портер.

Лонглист виглядає наступним чином:

13 творів досліджують широкий спектр дивовижних людських емоцій — пережитих і вигаданих, переказаних сміливо й правдиво.

Інколи карколомні, інколи смішні, це досвіди людей, які перебувають на маргінесі суспільства або стали невидимими тими, хто посідає владні позиції. Це досвід вашого найближчого сусіда або пересічної людини на іншому кінці світу. Розказані дуже різними способами, вони є історіями виживання: переживання особистої та політичної історії; виживання в межах тіла чи спільноти; боротьба за своє життя; боротьба з майбутнім і минулим, — зазначили у The Booker Prizes.