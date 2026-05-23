Бриллиантовая лига-2026. Украинки Левченко и Геращенко получили двойной подиум
Категория
Спорт
Дата публикации

Бриллиантовая лига-2026. Украинки Левченко и Геращенко получили двойной подиум

Левченко
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинские прыжки Юлия Левченко и Ирина Геращенко получили медали первого этапа Бриллиантовой лиги.

Главные тезисы

  • Украинские прыгуны Левченко и Геращенко показали великолепную форму, завоевав первый и второй приз соответственно на этапе Бриллиантовой лиги-2026 в Сямэне.
  • Для Юлии Левченко это вторая победа на этапе Бриллиантовой лиги, а для Ирины Геращенко — первый подиум после двух лет отсутствия из-за беременности.

Левченко и Геращенко получили двойной подиум на этапе Бриллиантовой лиги

На этапе в китайском Семене стартовал новый сезон Бриллиантовой лиги. В прыжках в высоту среди женщин приняли участие десять атлеток, из них две украинки — Ирина Геращенко и Юлия Левченко, проведшие свой первый старт в летнем сезоне.

Для Левченко это был первый старт в сезоне после серебра на чемпионате мира в помещении. Зато для Геращенко этап в Сямене вообще стал первым на Бриллиантовой лиге с 2024 года — пропускала весь предыдущий сезон из-за беременности и рождения ребенка.

Представительницы Украины без дополнительных попыток преодолели четыре стартовые высоты, последнюю — на планке 1.91 м. Кроме украинок, с первой попытки все высоты прыгнула только представительница Ямайки Ламари Дистен и австралийка Элеанор Паттерсон.

Высоту 1,94 метра Левченко покорила с первой попытки, а Геращенко — со второй. Благодаря этому Геращенко показала свой лучший результат со времени выступлений на Олимпийских играх-2024, где прыгнула 1.95 метра.

На 1.97 метра Геращенко покорила высоту со второй попытки, улучшив свой лучший результат сезона. Левченко перелетела через планку с третьей попытки и стала второй в секторе, которой удалось покорить ее.

Таким образом, Геращенко и Левченко устроили очную дуэль за золото на планке 1.99 м. И в последней попытке Левченко вырвала победу у Геращенко — преодолела эту высоту, после чего прекратила выступления в секторе!

Бриллиантовая лига, Сямэнь. Прыжки в высоту (женщины)

  1. Юлия Левченко (Украина) — 1.99 метра

  2. Ирина Геращенко (Украина) — 1.97 метра

  3. Ламари Дистин (Ямайка) — 1.94 м

Для Левченко это вторая в карьере победа на этапе Бриллиантовой лиги. Впервые украинское состязание еще в 2020 году на этапе в Риме.

В общем, для Левченко это первая медаль за три года на этапах Бриллиантовой лиги. В 2023 году в Хожуве она стала бронзовым призером, тогда как победительницей стала Геращенко. Для прыгунок это еще и первый очный двойной подиум за три года на этом уровне.

Геращенко впервые за два года попала на подиум этапа Бриллиантовой лиги. В последний раз она получала награду на этом уровне в финале сезона в 2024 году — стала бронзовым призером.

Для Украины это также первый двойной подиум на этапах Бриллиантовой лиги с сентября 2024 года. В том же финале Бриллиантовой лиги победительницей стала Ярослава Магучих.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская легкоатлетка Левченко победила на Чемпионате Европы U-23 (видео)
Украинская легкоатлетка Левченко победила на Чемпионате Европы U-23 (видео)
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Геращенко завоевала "бронзу" международного турнира в Белграде
Геращенко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Магучих и Левченко завоевали "золото" и "серебро" ЧМ-2026 по прыжкам в высоту
Украина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?