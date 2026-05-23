Бриллиантовая лига-2026. Украинки Левченко и Геращенко получили двойной подиум

Украинские прыжки Юлия Левченко и Ирина Геращенко получили медали первого этапа Бриллиантовой лиги.
Главные тезисы
- Украинские прыгуны Левченко и Геращенко показали великолепную форму, завоевав первый и второй приз соответственно на этапе Бриллиантовой лиги-2026 в Сямэне.
- Для Юлии Левченко это вторая победа на этапе Бриллиантовой лиги, а для Ирины Геращенко — первый подиум после двух лет отсутствия из-за беременности.
Левченко и Геращенко получили двойной подиум на этапе Бриллиантовой лиги
На этапе в китайском Семене стартовал новый сезон Бриллиантовой лиги. В прыжках в высоту среди женщин приняли участие десять атлеток, из них две украинки — Ирина Геращенко и Юлия Левченко, проведшие свой первый старт в летнем сезоне.
Для Левченко это был первый старт в сезоне после серебра на чемпионате мира в помещении. Зато для Геращенко этап в Сямене вообще стал первым на Бриллиантовой лиге с 2024 года — пропускала весь предыдущий сезон из-за беременности и рождения ребенка.
Представительницы Украины без дополнительных попыток преодолели четыре стартовые высоты, последнюю — на планке 1.91 м. Кроме украинок, с первой попытки все высоты прыгнула только представительница Ямайки Ламари Дистен и австралийка Элеанор Паттерсон.
На 1.97 метра Геращенко покорила высоту со второй попытки, улучшив свой лучший результат сезона. Левченко перелетела через планку с третьей попытки и стала второй в секторе, которой удалось покорить ее.
Таким образом, Геращенко и Левченко устроили очную дуэль за золото на планке 1.99 м. И в последней попытке Левченко вырвала победу у Геращенко — преодолела эту высоту, после чего прекратила выступления в секторе!
Бриллиантовая лига, Сямэнь. Прыжки в высоту (женщины)
Юлия Левченко (Украина) — 1.99 метра
Ирина Геращенко (Украина) — 1.97 метра
Ламари Дистин (Ямайка) — 1.94 м
Для Левченко это вторая в карьере победа на этапе Бриллиантовой лиги. Впервые украинское состязание еще в 2020 году на этапе в Риме.
В общем, для Левченко это первая медаль за три года на этапах Бриллиантовой лиги. В 2023 году в Хожуве она стала бронзовым призером, тогда как победительницей стала Геращенко. Для прыгунок это еще и первый очный двойной подиум за три года на этом уровне.
Геращенко впервые за два года попала на подиум этапа Бриллиантовой лиги. В последний раз она получала награду на этом уровне в финале сезона в 2024 году — стала бронзовым призером.
