Діамантова ліга-2026. Українки Левченко та Геращенко здобули подвійний подіум

Стрибунки Левченко та Геращенко здобули подвійний подіум на етапі Діамантової ліги

На етапі в китайському Сямені стартував новий сезон Діамантової ліги. У стрибках у висоту серед жінок взяли участь десять атлеток, з них дві українки — Ірина Геращенко та Юлія Левченко, які провели свій перший старт у літньому сезоні.

Для Левченко це був перший старт у сезоні після "срібла" на чемпіонаті світу у приміщенні. Натомість для Геращенко етап у Сямені взагалі став першим на Діамантовій лізі з 2024 року — пропускала увесь попередній сезон через вагітність та народження дитини.

Представниці України без додаткових спроб подолали чотири стартові висоти, останню з яких — на планці 1.91 м. Крім українок, з першої спроби всі висоти стрибнула лише представниця Ямайки Ламарі Дістен та австралійка Елеанор Паттерсон.

Висоту 1.94 метра Левченко підкорила з першої спроби, а Геращенко — з другої. Завдяки цьому Геращенко показала свій найкращий результат з часу виступів на Олімпійських іграх-2024, де стрибнула 1.95 метра.

На 1.97 метра Геращенко підкорила висоту з другої спроби, ще покращивши свій найкращий результат сезону. Левченко перелетіла через планку з третьої спроби та стала другою в секторі, якій вдалося підкорити її.

Таким чином, Геращенко та Левченко влаштували очну дуель за "золото" на планці 1.99 м. І в останній спробі Левченко вирвала перемогу в Геращенко — подолала цю висоту, після чого припинила виступи у секторі!

Діамантова ліга, Сямень. Стрибки у висоту (жінки)

Юлія Левченко (Україна) — 1.99 метра Ірина Геращенко (Україна) — 1.97 метра Ламарі Дістін (Ямайка) — 1.94 м

Для Левченко це друга в кар'єрі перемога на етапі Діамантової ліги. Вперше українська змагання ще у 2020 році на етапі у Римі.

Загалом для Левченко це перша медаль за три роки на етапах Діамантової ліги. У 2023 році в Хожуві вона стала бронзовою призеркою, тоді як переможницею стала Геращенко. Відтак, для стрибунок це ще й перший очний подвійний подіум за три роки на цьому рівні.

Геращенко вперше за два роки потрапила на подіум етапу Діамантової ліги. Востаннє вона здобувала нагороду на цьому рівні у фіналі сезону у 2024 році — стала бронзовою призеркою.