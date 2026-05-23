Діамантова ліга-2026. Українки Левченко та Геращенко здобули подвійний подіум
Категорія
Спорт
Дата публікації

Діамантова ліга-2026. Українки Левченко та Геращенко здобули подвійний подіум

Левченко
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українські стрибунки Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули медалі першого етапу Діамантової ліги.

Головні тези:

  • Українські стрибунки Левченко та Геращенко здобули вражаючий подвійний подіум на першому етапі Діамантової ліги у Сямені.
  • Левченко показала вражаючі результати, вигравши другу перемогу на Діамантовій лізі у своїй кар'єрі.

Стрибунки Левченко та Геращенко здобули подвійний подіум на етапі Діамантової ліги

На етапі в китайському Сямені стартував новий сезон Діамантової ліги. У стрибках у висоту серед жінок взяли участь десять атлеток, з них дві українки — Ірина Геращенко та Юлія Левченко, які провели свій перший старт у літньому сезоні.

Для Левченко це був перший старт у сезоні після "срібла" на чемпіонаті світу у приміщенні. Натомість для Геращенко етап у Сямені взагалі став першим на Діамантовій лізі з 2024 року — пропускала увесь попередній сезон через вагітність та народження дитини.

Представниці України без додаткових спроб подолали чотири стартові висоти, останню з яких — на планці 1.91 м. Крім українок, з першої спроби всі висоти стрибнула лише представниця Ямайки Ламарі Дістен та австралійка Елеанор Паттерсон.

Висоту 1.94 метра Левченко підкорила з першої спроби, а Геращенко — з другої. Завдяки цьому Геращенко показала свій найкращий результат з часу виступів на Олімпійських іграх-2024, де стрибнула 1.95 метра.

На 1.97 метра Геращенко підкорила висоту з другої спроби, ще покращивши свій найкращий результат сезону. Левченко перелетіла через планку з третьої спроби та стала другою в секторі, якій вдалося підкорити її.

Таким чином, Геращенко та Левченко влаштували очну дуель за "золото" на планці 1.99 м. І в останній спробі Левченко вирвала перемогу в Геращенко — подолала цю висоту, після чого припинила виступи у секторі!

Діамантова ліга, Сямень. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Юлія Левченко (Україна) — 1.99 метра

  2. Ірина Геращенко (Україна) — 1.97 метра

  3. Ламарі Дістін (Ямайка) — 1.94 м

Для Левченко це друга в кар'єрі перемога на етапі Діамантової ліги. Вперше українська змагання ще у 2020 році на етапі у Римі.

Загалом для Левченко це перша медаль за три роки на етапах Діамантової ліги. У 2023 році в Хожуві вона стала бронзовою призеркою, тоді як переможницею стала Геращенко. Відтак, для стрибунок це ще й перший очний подвійний подіум за три роки на цьому рівні.

Геращенко вперше за два роки потрапила на подіум етапу Діамантової ліги. Востаннє вона здобувала нагороду на цьому рівні у фіналі сезону у 2024 році — стала бронзовою призеркою.

Для України це також перший подвійний подіум на етапах Діамантової ліги з вересня 2024 року. У тому-таки фіналі Діамантової ліги переможницею стала Ярослава Магучіх.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська легкоатлетка Левченко перемогла на Чемпіонаті Європи U-23 (відео)
Українська легкоатлетка Левченко перемогла на Чемпіонаті Європи U-23 (відео)
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Геращенко виборола "бронзу" міжнародного турніру у Белграді
Геращенко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх і Левченко здобули "золото" і "срібло" ЧС-2026 зі стрибків у висоту
Україна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?