Українка Геращенко виборола "бронзу" міжнародного турніру у Белграді

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко на подіумі завершила виступи на першому міжнародному старті після повернення до змагань. Українка стала бронзовою призеркою турніру Золотого туру у Белграді.

Геращенко стала призеркою турніру Золотого туру у Белграді

Геращенко повністю пропустила 2025 рік через вагітність та народження дитини.

До змагань українська стрибунка повернулася на початку 2026-го — виграла змагання на командному чемпіонаті України з результатом 1.90 м. Поширити

Наступним стартом Геращенко стали змагання Золотого туру в приміщенні, що проходили у Белграді. Там українська стрибунка мала зіркову конкуренцію: бронзову призерку чемпіонату світу-2025 Ангеліну Топич, для якої це був домашній старт, срібною призеркою Євро-2022 Марією Вукович, бронзовою призеркою ЧС-2024 у приміщенні Лією Апостоловські.

До висоти 1.91 м Геращенко не використовувала жодної додаткової спроби на планках. А подолавши цю висоту з другої спроби, оновила особистий рекорд сезону і гарантувала собі місце на подіумі.

На планці 1.94 м Геращенко залишилася у секторі з Вукович і Топич. Подолати цю планку вдалося чорногорці та сербці, але не українці — закінчила змагання на третьому місці. Переможницею стала Топич, яка в останній спробі взяла планку 1.96 м і з цим результатом встановила рекорд змагань.

Золотий тур у приміщенні. Белград