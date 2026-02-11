Українка Геращенко виборола "бронзу" міжнародного турніру у Белграді

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко на подіумі завершила виступи на першому міжнародному старті після повернення до змагань. Українка стала бронзовою призеркою турніру Золотого туру у Белграді.
Головні тези:
- Українська стрибунка в висоту Ірина Геращенко виборола бронзу на міжнародному турнірі Золотого туру у Белграді після повернення до спорту після вагітності.
- Ірина Геращенко повністю пропустила 2025 рік через народження дитини, а в 2026 році виграла змагання на чемпіонаті України з результатом 1.90 м.
- Українка оновила особистий рекорд сезону, подолавши планку 1.91 м, що забезпечило їй місце на подіумі турніру у Белграді.
Геращенко стала призеркою турніру Золотого туру у Белграді
Геращенко повністю пропустила 2025 рік через вагітність та народження дитини.
Наступним стартом Геращенко стали змагання Золотого туру в приміщенні, що проходили у Белграді. Там українська стрибунка мала зіркову конкуренцію: бронзову призерку чемпіонату світу-2025 Ангеліну Топич, для якої це був домашній старт, срібною призеркою Євро-2022 Марією Вукович, бронзовою призеркою ЧС-2024 у приміщенні Лією Апостоловські.
До висоти 1.91 м Геращенко не використовувала жодної додаткової спроби на планках. А подолавши цю висоту з другої спроби, оновила особистий рекорд сезону і гарантувала собі місце на подіумі.
На планці 1.94 м Геращенко залишилася у секторі з Вукович і Топич. Подолати цю планку вдалося чорногорці та сербці, але не українці — закінчила змагання на третьому місці. Переможницею стала Топич, яка в останній спробі взяла планку 1.96 м і з цим результатом встановила рекорд змагань.
Золотий тур у приміщенні. Белград
Ангеліна Топич (Сербія) 1.96 м
Марія Вукович (Чорногорія) 1.94 м
Ірина Геращенко (Україна) 1.91 м
