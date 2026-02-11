Украинка Геращенко завоевала "бронзу" международного турнира в Белграде
Украинка Геращенко завоевала "бронзу" международного турнира в Белграде

Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская прыгунка в высоту Ирина Геращенко на подиуме завершила выступления на первом международном старте по возвращении в соревнования. Украинка стала бронзовым призером турнира Золотого тура в Белграде.

  • Ирина Геращенко стала бронзовым призером международного турнира Золотого тура в Белграде, вернувшись к соревнованиям после перерыва из-за беременности.
  • Прыгунка обновила личный рекорд, преодолев планку 1.91 м и завоевав место на подиуме турнира.

Геращенко стала призером турнира Золотого тура в Белграде

Геращенко полностью пропустила 2025 год из-за беременности и рождения ребенка.

К соревнованиям украинская прыгунка вернулась в начале 2026-го — выиграла соревнования на командном чемпионате Украины с результатом 1.90 м.

Следующим стартом Геращенко стали соревнования Золотого тура в проходившем в Белграде помещении. Там украинская прыгунка имела звездную конкуренцию: бронзовый призер чемпионата мира-2025 Ангелину Топич, для которой это был домашний старт, серебряным призером Евро-2022 Марией Вукович, бронзовым призером ЧМ-2024 в помещении Лией Апостоловски.

До высоты 1,91 м Геращенко не использовала никакой дополнительной попытки на планках. А преодолев эту высоту со второй попытки, обновила личный рекорд сезона и гарантировала место на подиуме.

На планке 1.94 г Геращенко осталась в секторе с Вуковичем и Топичем. Преодолеть эту планку удалось черногорцам и сербцам, но не украинцам — закончила соревнования на третьем месте. Победительницей стала Топич, которая в последней попытке взяла планку 1.96 м и с этим результатом установила рекорд соревнований.

Золотой тур в помещении. Белград

  1. Ангелина Топич (Сербия) 1.96 м

  2. Мария Вукович (Черногория) 1.94 м

  3. Ирина Геращенко (Украина) 1.91 м

