Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн. фунтов стерлингов (более 75 млн. долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона.

Что известно о помощи Великобритании

В ведомстве подчеркнули, что пакет будет предоставлен от Международного фонда для Украины, которым руководит Британия.

По информации минобороны, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать вооруженные силы Украины.

Также 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.

A new £60 million package of military support from the UK-administered International Fund for Ukraine will provide advanced new surveillance drones to support 🇺🇦's Armed Forces.



It will also include £20 million to provide air defence systems to help keep Ukraine's skies safe. pic.twitter.com/LyUCIdVYjZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2024

Помощь Украине от Британии

Напомним, Великобритания является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, украинские защитники получили танки Challenger 2, САУ AS-90, артиллерийские снаряды и многое другое вооружение.

Также британские инструкторы помогают учить украинских военнослужащих, которых затем отправляют на фронт.

12 января Великобритания выделила самый большой с начала войны пакет помощи Украине. Об этом во время своего визита в Киев заявил премьер-министр страны Риши Сунак.