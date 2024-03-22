Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн. фунтов стерлингов (более 75 млн. долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона.
Что известно о помощи Великобритании
В ведомстве подчеркнули, что пакет будет предоставлен от Международного фонда для Украины, которым руководит Британия.
По информации минобороны, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать вооруженные силы Украины.
Также 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.
Помощь Украине от Британии
Напомним, Великобритания является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, украинские защитники получили танки Challenger 2, САУ AS-90, артиллерийские снаряды и многое другое вооружение.
Также британские инструкторы помогают учить украинских военнослужащих, которых затем отправляют на фронт.
12 января Великобритания выделила самый большой с начала войны пакет помощи Украине. Об этом во время своего визита в Киев заявил премьер-министр страны Риши Сунак.
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