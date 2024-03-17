Как Украине победить РФ. Власти Британии предложили Киеву новый план

Как удалось узнать Sunday Times, глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс и командующий британской армией Тони Радакин дали советы высшему руководству Украины и военным командующим по стратегии в войне против РФ.

Что Великобритания предложила Украине

Как уже упоминалось ранее, Шаппс и Радакин провели встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также новым главнокомандующим Александром Сырским.

Радакин был взволнован тем, что Сырский слишком сильно может сконцентрироваться на сухопутных боях.

Что важно понимать, именно британский командующий довольно долго делал все возможное, чтобы сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной и необходимостью наступать на суше, в воздухе и море.

Кроме того, указано, что новый план Британии для Украины заключается в усилении обороны Востока и ударам по оккупированному Крыму.

Крым — ключ к успеху в войне

По мнению Тони Радакина, именно в ударах по Крыму и флоту РФ лежит ключ к успеху Украины в 2024 году.

Он также обратил внимание на то, что атаки по Крыму и уничтожение российских военных кораблей, в частности подводных лодок, попадают в самое сердце "российской ментальности".

Грант Шаппс считает, что Путин должен понять, что он теряет не только свой флот, но и Крым.

В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить обучение в Черном море. Сейчас в Черном море нет ни одного военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму. Грант Шаппс Глава Минобороны Великобритании

Следует также напомнить, что британский министр обороны был вынужден отменить визит в Одессу после предупреждения от разведки о реальной ракетной опасности со стороны РФ.