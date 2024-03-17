Як Україні перемогти РФ. Влада Британії запропонувала Києву новий план

Як вдалося дізнатися Sunday Times, глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс і командувач британської армії Тоні Радакін дали поради вищому керівництву і військовим командувачам щодо стратегії у війні проти РФ.

Що Британія запропонувала Україні

Як уже згадувалося раніше, Шаппс і Радакін провели зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також новим головнокомандувачем Олександром Сирським.

Радакін був схвильований тим, що Сирський аж надто сильно може сконцентруватися на сухопутних боях.

Що важливо розуміти, саме британський командувач доволі довго робив усе можливе, аби сформувати стратегію України відповідно до західної військової доктрини і необхідності наступати на суші, в повітрі і на морі.

Окрім того, наголошується, що новий план Британії для України полягає у посиленні оборони Сходу та ударів по окупованому Криму.

Крим — ключ до успіху у війні

На переконання Тоні Радакіна, саме в ударах по Криму і флоту РФ лежить ключ до успіху України у 2024 році.

Він також звернув увагу на те, що атаки по Криму і знищення російських військових кораблів, зокрема підводних човнів, потрапляють у саме серце "російської ментальності".

Грант Шаппс вважає, що Путін повинен усвідомити, що він втрачає не лише свій флот, а й Крим.

Протягом майже 200 років Чорноморський флот мав можливість проводити навчання в Чорному морі. Наразі в Чорному морі немає жодного військового корабля. Це дає нам уявлення про масштаб українського успіху в Криму. Грант Шаппс Глава Міноборони Великої Британії

Варто також нагадати, що британський міністр оборони був змушений скасувати візит до Одеси після попередження від розвідки про реальну ракетну небезпеку з боку РФ.