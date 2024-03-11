Звільнення Криму. Буданов заявив про підготовку до серйозної операції

За словами глави ГУР МОУ Кирила Буданова, дії українських розвідників у Чорному морі — це підготовка до серйозної операції в Криму.
ГУР готується до нової операції у Криму
10 березня 2024 року в етері національного телемарафону відбулась премʼєра документального фільму «Війна за море: від Дніпра до Криму».
Шеф української розвідки Кирило Буданов пояснив важливість реалізованих підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму.
Про найважливіші операції у морі протягом останніх двох років розповіли бійці ГУР, які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом.
Як відбувалися спецоперації українських розвідників
Влітку 2023 року бійці спецпідрозділу «Шаман» скористались неуважністю московитів і переправились на лівобережжя Херсонщини.
Бійці ГУР усвідомлювали, що ворог не надто обізнаний в обстановці, тому вирішили здійснити захід на територію противника у міжпозиційний простір.
Варто також зазначити, що у липні 2023 року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу «Україна», а згодом брали участь у кримській операції «Пробудження сили».
Спецпідрозділ “Group 13” активно займається процесом знищення Чорноморського флоту РФ.
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