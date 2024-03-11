Звільнення Криму. Буданов заявив про підготовку до серйозної операції

За словами глави ГУР МОУ Кирила Буданова, дії українських розвідників у Чорному морі — це підготовка до серйозної операції в Криму.

ГУР готується до нової операції у Криму

10 березня 2024 року в етері національного телемарафону відбулась премʼєра документального фільму «Війна за море: від Дніпра до Криму».

Шеф української розвідки Кирило Буданов пояснив важливість реалізованих підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму.

Це все — підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули. Кирило Буданов Глава ГУР МОУ

Про найважливіші операції у морі протягом останніх двох років розповіли бійці ГУР, які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом.

Як відбувалися спецоперації українських розвідників

Влітку 2023 року бійці спецпідрозділу «Шаман» скористались неуважністю московитів і переправились на лівобережжя Херсонщини.

Бійці ГУР усвідомлювали, що ворог не надто обізнаний в обстановці, тому вирішили здійснити захід на територію противника у міжпозиційний простір.

Висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон, — розповідає командир спецпідрозділу з позивним Шаман. Поширити

Варто також зазначити, що у липні 2023 року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу «Україна», а згодом брали участь у кримській операції «Пробудження сили».

Спецпідрозділ “Group 13” активно займається процесом знищення Чорноморського флоту РФ.