Звільнення Криму. Буданов заявив про підготовку до серйозної операції
Категорія
Україна
Дата публікації

Звільнення Криму. Буданов заявив про підготовку до серйозної операції

ГУР
Кирило Буданов

За словами глави ГУР МОУ Кирила Буданова, дії українських розвідників у Чорному морі — це підготовка до серйозної  операції в Криму.

ГУР готується до нової операції у Криму

10 березня 2024 року в етері національного телемарафону відбулась премʼєра документального фільму «Війна за море: від Дніпра до Криму».

 Шеф української розвідки Кирило Буданов пояснив важливість реалізованих підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого  Криму.

 Це все — підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР МОУ

 Про найважливіші операції у морі протягом останніх двох років розповіли бійці ГУР, які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом.

Як відбувалися спецоперації українських розвідників

 Влітку 2023 року бійці  спецпідрозділу «Шаман» скористались неуважністю московитів і переправились на лівобережжя Херсонщини.

Бійці ГУР усвідомлювали, що ворог не надто обізнаний в обстановці, тому вирішили здійснити захід на територію противника у міжпозиційний простір.

Висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон, — розповідає командир спецпідрозділу з позивним Шаман.

 Варто також зазначити, що у липні 2023 року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу «Україна», а згодом брали участь у кримській операції «Пробудження сили».

Спецпідрозділ “Group 13” активно займається процесом знищення Чорноморського флоту РФ.

 Ми розуміємо як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами, — розповів командир підрозділу з позивним “Тринадцятий”.  

 

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