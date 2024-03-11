Освобождение Крыма. Буданов заявил о подготовке к серьезной операции
Категория
Украина
Дата публикации

Освобождение Крыма. Буданов заявил о подготовке к серьезной операции

ГУР
Кирилл Буданов
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По словам главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, действия украинских разведчиков в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму.

ГУР готовится к новой операции в Крыму

10 марта 2024 в эфире национального телемарафона состоялась премьера документального фильма «Война за море: от Днепра до Крыма».

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов объяснил важность реализованных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма.

Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР МОУ

О важнейших операциях в море в течение последних двух лет рассказали бойцы ГУР, участвовавшие в планировании и реализации боевых миссий, связанных одним стратегическим замыслом.

Как происходили спецоперации украинских разведчиков

Летом 2023 бойцы спецподразделения «Шаман» воспользовались невнимательностью московитов и переправились на левобережье Херсонщины.

Бойцы ГУР отдавали себе отчет, что враг не слишком осведомлен в обстановке, поэтому решили осуществить заход на территорию противника в межпозиционное пространство.

Высадились, сразу произошло несколько интенсивных столкновений с наблюдательными постами противника. Некоторые наблюдательные посты были почти в полном составе уничтожены или взяты в плен, – рассказывает командир спецподразделения с позывным “Шаман”.

Следует также отметить, что в июле 2023 года бойцы спецподразделения Тимура вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу «Украина», а затем принимали участие в крымской операции «Пробуждение силы».

Спецподразделение "Group 13" активно занимается процессом уничтожения Черноморского флота РФ.

Мы понимаем, как нужно маневрировать, под каким углом заходить, с какой стороны. Мы оцениваем очень много факторов, прежде чем атаковать. И после этого уже начинается поиск цели. После обнаружения, когда борта выходят на выгодную позицию, осуществляется одновременная атака всеми бортами, - рассказал командир подразделения с позывным “Тринадцатый”.

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