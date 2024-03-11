Освобождение Крыма. Буданов заявил о подготовке к серьезной операции

По словам главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, действия украинских разведчиков в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму.
ГУР готовится к новой операции в Крыму
10 марта 2024 в эфире национального телемарафона состоялась премьера документального фильма «Война за море: от Днепра до Крыма».
Шеф украинской разведки Кирилл Буданов объяснил важность реализованных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма.
О важнейших операциях в море в течение последних двух лет рассказали бойцы ГУР, участвовавшие в планировании и реализации боевых миссий, связанных одним стратегическим замыслом.
Как происходили спецоперации украинских разведчиков
Летом 2023 бойцы спецподразделения «Шаман» воспользовались невнимательностью московитов и переправились на левобережье Херсонщины.
Бойцы ГУР отдавали себе отчет, что враг не слишком осведомлен в обстановке, поэтому решили осуществить заход на территорию противника в межпозиционное пространство.
Следует также отметить, что в июле 2023 года бойцы спецподразделения Тимура вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу «Украина», а затем принимали участие в крымской операции «Пробуждение силы».
Спецподразделение "Group 13" активно занимается процессом уничтожения Черноморского флота РФ.
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